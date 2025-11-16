おばけが出そうなくらい怖い階段と猫がかけ合わさると…。予想外の可愛さが注目を集めています。話題の動画の再生回数は17万回を超え「これは可愛い～！パラダイスですね」「可愛すぎて、ずっと見ていられます」「みんな尻尾ピンッてして可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：家を購入するときに躊躇した『幽霊が出そうな階段』→猫たちが使うと…】

怖い階段…

Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」に投稿されたのは、怖い場所も明るくする猫ちゃんたち。投稿者さんのおうちの階段は、角度が急で、暗くて、おばけが出そうな雰囲気があるのだそう。このおうちを購入するときに、躊躇した部分だそうです。

かわいいフリフリ！

そんな階段を、投稿者さんの愛猫ちゃんたちが明るくしてくれたそうです。階段を降りていく猫ちゃんたちを後ろから見ると、おしりをフリフリしてとても可愛いのだそう。猫ちゃんによって階段の降り方が違い、それもまた可愛い！

投稿者さんは、この階段に出会うまでは、猫のおしりの可愛さを知らなかったそうです。猫ちゃんたちの可愛いおしりのおかげで、怖かった階段が大好きな場所になったそうです。

幸せいっぱいの猫ちゃんたち

動画にはたくさんの猫ちゃんたちが登場していましたが、投稿者さんは保護した猫ちゃんたちと暮らすため古民家に引越したそうです。猫ちゃんは12匹いて、保護されるまで大変な過去がある子もいるそうです。ですが、投稿者さんと出会ったことで、めいっぱい甘えられ、幸せいっぱいの毎日を過ごしています。愛情あふれる暮らしによって、怖い階段を最高の癒やし空間へと変えた猫ちゃんたちでした。

投稿には「階段を降りていく時のおチリのむちむち感ぷりぷり感が何とも言えないくらい堪らないですよね」「最初の階段見て「あー…これは確かに怖い…」ってなった次の瞬間ニンマリ」「こんなにケツが大量でも不快にならないのはネッコの特権だね(笑)」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」では、猫ちゃんたちと投稿者さんの幸せな日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。