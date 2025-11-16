2匹は仲良くなれるのか……！ YouTubeチャンネル「Aaron Rift」では、子猫とウサギのかわいらしい初対面の様子が配信され、動画のコメント欄には「最高にかわいい」「ずっと見ていられる」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、ウサギに興味津々なのに《ビビり腰》になっちゃう子猫の表情です！

ウサギが気になってしょうがないけど…

注目を集めたのは「Kitten meets Rabbit」という動画。1匹の白い子猫が、ウサギの方へ興味津々に近づいていくシーンから始まります。自分より大きなウサギに勢いよく寄っていったかと思えば、少しだけ及び腰。ドキドキしながら「初めまして！ 君は誰ニャ？」と言っているかのようです。

部屋の中を動き回る初対面のウサギの動きが気になってしょうがない子猫。しかし、ウサギに近づかれるとびっくりして固まってしまったり、つい後ずさりしてしまったり……。

それでもやっぱりウサギに興味のある子猫は、おもちゃには目もくれず、ウサギの周りを動き回ります。ウサギは時折、子猫に顔を寄せて「一緒に遊ぶかい？」と問いかけているよう。ビビり腰の子猫を無理に追いかけることのない、ウサギの優しさも伝わってきますね。

追いかけては離れて……を繰り返す子猫も、穏やかなウサギの様子にだんだん慣れてきたようです。最後は2匹が顔を寄せ合い……という展開です。

動画を見た人からは「最高の組み合わせ！」「かわいすぎて心が溶ける」といった、とびきりキュートなファーストコンタクトにもん絶するコメントが多数寄せられていました。少しずつ距離が縮まっていく2匹の様子を、ぜひ動画でご覧ください。