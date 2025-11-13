ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、2023年に発売した「にんにく・ガーリックバーガー」「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」を11月14日から期間限定で復活販売します。また、「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」を同日から新発売します。

【画像】「全部おいしそう…！」 これが、復活販売される本格チーズバーガーです！

“ガツンとくるうまさ”の「特製ガーリックソース」使用

毎年好評という「にんにく・ガーリックバーガー」は、ビーフパティに、チェダーチーズ2枚とピクルスを重ね、ビーフパティにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのニンニクを使用し、“ガツンとくるうまさ”の「特製ガーリックソース」で仕上げた本格チーズバーガーです。価格は、単品が690円（以下、税込み）、セットが990円。

同じく復活する「ダブルにんにく・ガーリックバーガー」は、ビーフパティ2枚に、チェダーチーズ4枚、ピクルス、「特製ガーリックソース」をサンドした、ボリューム満点の一品です。価格は、単品が1090円、セットが1390円。

今回新たに発売される「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、ビーフパティに、チェダーチーズ2枚、ピクルス、「特製ガーリックソース」と、クセになる辛さとうまみが特長の「スパイシーガーリックフレーク」を使用したバーガーです。価格は、単品が790円、セットが1090円。

同じく新発売の「ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー」は、ビーフパティ2枚とチェダーチーズ4枚、ピクルスを「特製ガーリックソース」と「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げたボリューム満点の商品です。価格は、単品が1190円、セットが1490円。

いずれも、セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）がつきます。