この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【五月雨登校】１ヶ月で改善した親が行った３つのこと【元中学校教師道山ケイ】」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、五月雨登校（不定期に学校を休む・遅刻する）に悩む親子に向け、その実例と解決策について語った。動画では「このままだと受験もまずいし、どうしたらいいんだろう…と不安な方も多いと思います」と親の不安に寄り添いながら、実際に五月雨登校の悩みから脱却した松山さん親子のケースを紹介した。



道山さんは、松山さんのお子さんが週に1日欠席し、登校しても毎回10時過ぎに遅刻するという状況から「3学期からは休まずに登校でき、さらに遅刻もなくなった」と劇的な変化があったことを強調。「お子さんの表情も明るくなり、問題が起きても自分で解決できるようになった」と変化の大きさを語った。



では具体的に親は何をしたのか。そのポイントは3つで、「子どもの興味に付き合った」「好きな料理を作ってあげた」「学校の話を意識的にするようにした」。たとえば、好きなYouTubeを一緒に見たり、化粧品を見に行ったり、オムライスやバレンタインのお菓子作りをした例が挙げられた。道山さんは「これらの行動で親の愛情が伝わり、愛情バロメータが上がった結果、安定して登校できるようになった」と実感を持って説明。「愛情バロメータが下がると、子どもは気力が落ちて学校に行けなくなる。逆にこれが上がると、学校に行く力や家庭でストレスを解消する力が湧いてくる」と、その重要性を強調した。



親自身が原因に心当たりがなくても、「特に大きなきっかけが見当たらない場合は、まず愛情バロメータを上げることから始めてほしい」とアドバイス。「子どもの興味に付き合う」「好きな料理を作る」「学校の話題を気軽に話す」など、小さな行動から取り組む価値を改めて説いた。



動画の最後では、道山さんが実際の具体策を学べる『不登校解決勉強会』の開催を案内。「勉強会では公認心理師の小出博文先生とともに体系的な手順を解説する。『ちょこちょこ休みがある』『長期不登校が続く』といった悩みにも役立つ内容」と熱く語り、「仕組みさえ知れば、当日から実践でき高確率で改善が期待できるのでぜひ参加を」と締めくくった。