タリーズコーヒージャパン（東京都新宿区）が、福袋「2026 HAPPY BAG」を発売。11月12日からウェブで予約受付を開始しています。

【画像】「かっ…かわいい……！！！」→これが“ウマ年”モチーフの「干支ミニテディ」です！

「干支ミニテディ」はシークレットあり

今年の福袋は「COFFEE MAKES ME HAPPY」をテーマに、トートバッグやグッズ、ドリンクチケットなどのセットが2種類ラインアップされています。

「5500円バッグ」は、クリアなブラウンカラーの「限定トートバッグ」、毎年恒例の「干支ミニテディ（午年）」をはじめ、「カフェオレベース30ml（2P）」「ロイヤルミルクティーベース30ml（2P）」「巾着ポーチ」「ベアフル オリジナルグミ（マンゴータンゴスワークル風味）」「シングルサーブ 5種アソートBOX」「ドリンクチケット（6枚）」がセットになっています。価格は5500円（以下税込み）。

「10000円バッグ」は、「ブラジル バウ イエローブルボン100％（粉／140グラム）」「グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ（豆／140グラム）」「コスタリカ ラ グラディオーラ（豆／140グラム）」「インドネシア スマトラ リントン（豆／140グラム）」「耐熱ガラスポット（350ml）」「シングルサーブ 5種アソートBOX」「限定ペーパーバッグ」「ドリンクチケット（15枚）」のセット。価格は1万円。

なお、「干支ミニテディ（午年）」は3種＋シークレットのうちいずれか1個。「ドリンクチケット」は520円（税込み）までのドリンクと交換でき、一会計3枚まで使用可能。有効期限は2026年6月10日までです。

同社は「年末年始は、タリーズコーヒーのスペシャルティコーヒーとともに、HAPPYなひとときをお楽しみください」とコメントしています。

予約は各種合計5個まで。受取期間は12月12日から同月18日。店頭販売は12月12日から開始されます。