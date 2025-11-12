この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Bybitが日本人の新規受付を停止！裏には日本政府の思惑がありました…」と題した動画で、Bybitの日本居住者向け新規登録停止を受けて、今後の暗号通貨投資の選択肢を詳細に語った。



宮脇氏は、「日本に住んでいる人は、これまでBybitの登録はできたのですが、10月31日をもって新規登録できなくなったんですよ」と、金融庁による海外取引所への規制強化の現状を指摘。Bybitの急な新規受付停止に対し、「急な発表でBybit登録しようと思っていたのにと悲しんでいる方もいるんじゃないかな」と日本の投資家に共感を示しつつ、今後を見据えた6つの対応策を提示した。



まず、「無理に小細工してギリギリで海外取引所を使うようなやり方は、規約違反で凍結や資金制限のリスクもある」として、リスク覚悟の使い方は推奨できないと明言。安全かつ合法的に投資を続ける方法として、①国内の認可された取引所を使う、②本格的に海外へ移住する、③（推奨はしないが）実体のある海外法人を設立する、④日本人OKのライセンス取得済み取引所の登場を待つ、⑤分散型取引所（DEX）へ移行する、⑥パスポート取得も含めた移住検討、の6つを挙げた。



国内取引所の利点には「100％合法で日本語サポートも充実、税務面でも安心」としつつも、「マニアックな銘柄が買えない」「レバレッジに制限がある」など海外取引所との違いにも言及。とはいえ「リスクを負ってまでギリギリの運用は必要ない」と語り、合法的な運用の重要性を繰り返し強調した。



また、どうしても海外取引所を使いたい場合の裏技として、海外移住や海外パスポート取得、実体を持つ法人設立といった方法を解説。しかし「これらは手間やコスト、法律的なリスクも伴う」「日本のパスポートを持っていても居住地の証明次第で制限されることがある」として、安易な実行に注意を呼びかけた。



最後に宮脇氏は「今は取引所側も規制を強めている。今回のBybitのように急な発表で使えなくなるケースも今後十分起こり得る」と警告し、動画の締めくくった。