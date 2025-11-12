この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お前は病気を言い訳に辞めるんか？」上司のパワハラで鬱病に…職場を夜逃げした施工管理男性が語る建設業界の現実

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」を運営するさざえ氏が、「【緊急】「助けてください…」職場を夜逃げした施工管理が逃亡先から相談凸→警察も絡むヤバい話だった【建設業界】」と題した動画を公開。スーパーゼネコンに勤務していた男性が過酷な労働環境から職場を逃げ出し、警察も絡む事態に発展した壮絶な体験を語った。



動画に登場したのは、2020年卒でスーパーゼネコンに5年間勤務していたという男性。鬱病の診断を受けたといい、「助けてください…職場から逃げちゃってるんですよね、今」と、切羽詰まった様子で助けを求めた。退職届と引継ぎ資料を机に置き、誰にも告げずに沖縄へ逃亡。現在は那覇市内のホテルに潜伏しているという。



事態が深刻化したのは、男性の身を案じた家族や会社が警察に相談したことだった。男性の元には地元警察署から何度も着信があり、捜索願が出されている可能性が浮上。さらに父親からは「何のためにお前を良い大学に行かせたと思ってるんだ」と厳しい内容のショートメールが届き、会社の上司からも「心配なので今から警察と（家に）立ち入らせてもらいます」と連絡が入るなど、完全に追い詰められた状況に陥っていた。



男性が逃亡に至った背景には、凄惨な労働環境があった。夜勤の責任者として現場を任されていたが、部下は業界未経験の派遣社員ばかりで業務は停滞。勤務は「基本的には15時ぐらいには出勤して、家に帰るのは翌朝の9時とか10時」という約20時間にも及ぶ長時間労働が常態化していた。心身ともに限界を迎え、病院で鬱病と診断されるも、現場の所長からは「お前は病気になったのを言い訳に辞めるんか？」「お前が居なくなったらこの現場誰がやるんや？」と激しく詰責されたという。



さざえ氏のアドバイスを受け、男性はまず警察に連絡。ホテル従業員を通じて無事であることが確認され、警察による捜索は打ち切られた。これにより、強制的に連れ戻されるという最悪の事態は回避された。最後に男性は、心配をかけないよう親にもメールで無事を報告し、「とりあえず1ヶ月遊んでみます」と、心身を休ませることを決意。建設業界の根深い問題が、一人の若者を極限まで追い詰めた実態が浮き彫りとなった。