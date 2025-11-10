この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【中学受験】受験を前にやる気が出ない子供に親ができる声かけとNG対応法――思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで小6男子の親から寄せられた「やる気が出ない子供に親がどんな声かけをすれば良いのか」という悩みにじっくり回答した。



相談者は中学受験を控える息子が勉強を嫌がり塾も休みがちな状況に「あと4ヶ月だけ頑張らないと」と伝えたものの、思うように勉強に向かえないことを告白。発達障害や起立性低血圧もあり、親子関係が危うくなってきたことから「親の心構えや声掛け」を知りたいというものだった。



道山氏は「中学受験って必須ではない。都内だと『受験は当たり前』な空気があるが、実は全国ベースでは3～5％しか受験しない地域も多い」と指摘。その上で「親はまず、再度『本当に受験をするかどうか』を子どもと一緒に考えて。子どもがやりたいと言えば続ければいいし、やりたくないなら無理させずやめさせるのがベスト」と断言した。



「親が中学受験のメリットばかり強調すると、子どもは自分で正しく判断できない。『勉強が大変』『通学に1時間かかる』などデメリットもきちんと伝えてあげて」と、バランスある説明の重要性を語った。「もし子どもが『やりたくない』と言ったなら、悩まずやめさせてください。親が強引に勧めた場合、8～9割は不登校になるケースばかり相談がくる」と、そのリスクも明かしている。



また「ここまで費やした時間やお金が無駄になると感じる親御さんも多いが、決して無駄ではない。中学受験の過程や親子で頑張った経験はその後の人生や学びにも生きる」と、自身の体験も交えてエールを送った。



一方で「口では頑張りたいと言っても行動が伴わないなら、親の判断で“本音は行きたくないのだろうな”と受け止め、あくまで子ども主導のサポートに徹してほしい」と助言。「中学受験の勉強自体は塾に丸投げで構わない。そのほかの生活面やメンタルサポートに注力して」と、具体的な親の関わり方も提案した。



最後に道山氏は「このチャンネルでは思春期子育てのさまざまな相談に無料で対応しています。少しでも悩みがあれば、気軽に相談して」とメッセージを送り、視聴者の不安や悩みに寄り添い続ける姿勢を示した。