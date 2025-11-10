¡ÖÊÆ¾¦Ì³¾Ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¸¶Àø¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¡×¡Ä´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È
´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶¦Æ±¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ê¶¦Æ±ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¸¶Àø¡Ë¤Î¡ÖÊÆ¹ñÆâ·úÂ¤¡×¤ò¤á¤°¤ë´ÚÊÆ´Ö¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«¹ñÂ¤Á¥½ê¤Ç¤Î·úÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬ÊÆÀ¯ÉÜÆâ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÄ´À°¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñËÉÉô¤¬9Æü¤Ë°Â·½Çì¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ÎÈ¯¸À¤òÄûÀµ¤¹¤ë²áÄø¤ÇÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¡£°ÂÄ¹´±¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢ÊüÁ÷Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¸¶Àø»Ù±ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Êpositive¡Ë¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ÂÄ¹´±¤¬4Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè57²ó´ÚÊÆ°ÂÊÝ¶¨µÄ²ñ¡ÊSCM¡Ë¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Î¸¶Àø»Ù±ç¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë²áÄø¤Ç½Ð¤¿È¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢°ÂÄ¹´±¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñËÉÉô¤ÏÊÌÅÓ¤Î¸ø¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ø¹ñÆâ·úÂ¤¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¸¶Àø·úÂ¤¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆÂ¦¤ÎÁ´ÈÌÅª¤Ê»Ù±ç°Õ»Ö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹Ä¹´±¤¬¡Ö´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡×¸¶Àø·úÂ¤¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤¬¡¢¤³¤Î¹ñËÉÉô¤ÎÄûÀµ¸ø¼¨¤¬¸¶Àø¤ò¤É¤³¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÎ¾¹ñ´Ö¤Ë°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ·³¤ª¤è¤Ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢´ÚÊÆ¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬¡ØÊÆÂ¤Á¥½ê¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¹ñ¤Ç¤Î¸¶Àø·úÂ¤¡Ù¤ÎÀ¤ÏÀ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç¤Î´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌÄ¾¸å¡ÊÀè·î30Æü¡Ë¤ËSNS¤Ç¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ë´Ú¹ñÍ¿ô¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¸¶Àø¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï7Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¡ËµÄÏÀ¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖµÏ¿¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø²æ¡¹¤¬¤³¤³¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÆâ·úÂ¤¡×¤ÏÂçÅýÎÎ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀþ¤ò°ú¤¤¤¿»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ùÊâ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÊÆÂ¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë´ÚÊÆSCM¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î¡ÖÉõ°õ²ò½ü¡×¤â¡¢Ä¹´ü²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¤Þ¤À¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤SCM¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢´ÚÊÆ¹ñËÉ¼óÇ¾¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÄÌ¾ïÀïÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÞ»ß¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö°èÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¼°Ò¡Êall regional threats¡Ë¡×¤ò½é¤á¤ÆÌÀµ¤·¤¿¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæ¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡ËÀ©ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ÌÁ¤Î¹×¸¥¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£