タカラトミーの株を買うと「限定のトミカ」が貰える！将来“プレミア”がつく可能性も!? “株主優待”を受ける方法や必要な費用は？
「周年記念」など「特別株主優待」を設ける上場企業も
株主優待とは、企業が株主に対して自社商品や割引券、サービス利用券などを贈る制度です。現金で還元する配当金とは異なり、モノやサービスなどで還元されます。
一定数の株を保有している株主向けに株主優待を実施している企業は多く、中には特別な機会のみの特別株主優待を設けている企業もあります。例えば、株式会社タカラトミーでは、2021年にトミカ50周年記念、2024年に自社100周年記念のトミカを100株以上所持している株主に配布しました。
また、株式会社オリエンタルランドでは65周年を迎える2026年3月期に特別株主優待が実施される予定です。2025年9月30日の基準日に100株以上保有している株主を対象に、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで利用できる1デーパスポートが配布されます。
トミカ55周年の「限定トミカ」をもらうのに必要な金額は「約31万円」だった
株式会社タカラトミーの2025年3月期株主優待では、100株以上保有でトミカ55周年記念ロゴ入りのトミカ2台セットが配布されました。なお、保有株式数が500株以上1000株未満の場合は4台セットとなり、1000株以上では限定版リカちゃん人形が追加されます。
日経電子版のチャートによると、株主優待の権利が確定する2025年3月31日時点での終値は、3103円です。つまり、3月末時点の価格で31万300円分の株を持っていれば限定トミカをもらえる計算となります。
「トミカ」にはプレミア価格「28万円以上」の車種も
ここからは、希少性の高いトミカの買取価格を見てみましょう。
トミカは販売されていた時期によって、黒箱（1970年代後半～1982年）、青箱（1976年～1988年）、現行の赤箱に分けられます。このうち、黒箱・青箱は絶版です。特に、黒箱のうち6車種しかないホンコントミカは生産数が少ないといわれます。
例えば、ある買取業者におけるコルト ギャラン GTOの買取価格は8万5000円です。また、別の鑑定士は抽選販売のドリームスター39（スペシャルThankYouキャンペーンA賞）に28万1000円の値をつけています。
非売品トミカも買取ラインナップに含まれているケースもあるため、入手したら株式投資のプラスアルファとして保有しておく価値は十分にあるでしょう。
まとめ
タカラトミーの株主優待でもらえるトミカには、同社の周年商品や特別仕様のデザインが予定されていることから、将来的にプレミアがつく可能性があります。
株主優待を受けるために必要な金額が約30万円以上かかるため、投資するハードルは高いかもしれません。しかし、トミカをコレクションしている方や希少価値の高いものを残しておきたい方には魅力的な優待といえるでしょう。
