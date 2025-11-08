Thinkings「sonar Connecter」で実現する最適な人材配置 / JOC/JPCと日本生命による新たな共同ACTION【まとめ記事】
組織づくりのプラットフォーム「sonar HRテクノロジー」を展開するThinkings株式会社は、採用管理システム「sonar ATS」に新機能「sonar Connecter（ソナ―コネクター）」を追加し、そのプレス説明会を2025年10月28日（火）に開催した。説明会では、「sonar Connecter」開発の背景やサービスの詳細に加え、近年注目されている“静かな退職”の一因とされる「埋もれ人材」（能力を十分に発揮できていない人材）に関する1,000人規模の調査結果が発表された。さらに、ゲストとして人事コンサルタントの曽和利光氏（株式会社人材研究所 代表取締役社長／Thinkings組織再考ラボ フェロー）を迎え、同社 新規事業開発責任者の森田徹氏とともに、調査結果をもとにしたトークセッションが行われた。
日本生命保険相互会社は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）、公益財団法人日本パラスポーツ協会 日本パラリンピック委員会（JPC）と共同で、「〜地球は、おっきなフィールドだ。〜 『SPORTS DAY』 by TEAM JAPAN×日本生命」を2025年11月3日（月）に初開催した。イベントには、「パリ2024オリンピック」において体操・体操競技男子個人総合で金メダルを獲得した橋本大輝選手が参加した。
■採用と異動をひとつに！Thinkings「sonar Connecter」で実現する最適な人材配置
■JOC/JPCと日本生命による新たな共同ACTION！体操・橋本大輝選手とサステナビリティを考えるスポーツ教室を開催
■秋の風物詩バーガーが復活！バーガーキング「マッシュルームワッパー」
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月31日（金）より、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティに焦がし醤油の香りがアクセントのクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げた秋の風物詩バーガー『マッシュルームワッパー』『ダブルマッシュルームワッパー』『マッシュルームワッパーJr.』の3商品を期間限定で復活発売する。
■名刺サイズから最大A3サイズまで対応！すぐに使えるラミネーター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、90秒ウォームアップですぐに使えるラミネーター「400-LM013（A3サイズ対応）」と「400-LM014（A4サイズ対応）」を発売した。電源を入れてからわずか90秒で使用可能。従来のラミネーターに比べ、待ち時間を大幅に短縮できる。急な資料作成やプレゼン前の準備でもすぐに対応可能。忙しいビジネスシーンで、スピードと効率を追求するあなたの頼れる相棒だ。A3サイズのポスターから名刺サイズのカードまで、幅広いサイズに対応。オフィスの掲示物や店舗のメニュー、写真、イベント案内など、用途を選ばず活躍する。クリエイティブなシーンでも、プロ品質の仕上がりを実現する。※400-LM014はA3サイズに対応していない。
■人気作品が新たなイマーシブ体験として復活！「フォルテヴィータの追憶」11月17日(月)スタート
株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社が運営するイマーシブ・フォート東京は、2025年11月17日（月）から、新たな体験型エンターテイメントショーとして「フォルテヴィータの追憶」をスタートする。この作品は、今年2月に惜しまれつつ終了した「フォルテヴィータ事件簿」をベースにした作品で、開演に先駆けて10月31日（金）にはハロウィン・イベント「フォルテヴィータ・ハロウィン」も実施した。
