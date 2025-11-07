米メディアに激白

米大リーグのドジャースは、ワールドシリーズ（WS）で連覇を達成した。ミゲル・ロハス内野手が米メディアの番組に出演。お尻に日本製品のタトゥーを彫ったことを明かしている。

米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」に出演したロハス。番組内で、同僚のカービー・イェーツ投手が、日本のゲームキャラクター「星のカービィ」のタトゥーをお尻に入れたことに触れられると「それよりも先に僕が尻タトゥーを入れたんだ。彼みたいに世界中の人々には見せないけど、僕にもあるよ」と突然明かした。

司会を務めるクリス・ローズ氏から「何を入れたんだ？」と問われると、笑いながらその正体を告白。日本製品でお馴染みのサッポロビールだという。

「いつもみんなに言っていたんだ。ワールドシリーズで優勝したら、お尻にサッポロの缶タトゥーを入れるって。だから日本語で『WS Champs』というフレーズを入れた。そしてその下にサッポロの缶を彫ったんだ」

司会者から「君の妻はどう思うんだ？」と尋ねられると、「彼女は嬉しくなさそうだったけど、『隠し続ければいいよ』って言ってくれたよ」との秘話も明かしていた。

ロハスは今季レギュラーシーズンで114試合に出場。打率.262、7本塁打27打点、OPS.715を記録した。ポストシーズンでは第6戦から先発。第7戦では9回にチームを救う劇的同点アーチを放つなど、攻守で活躍を見せた。



