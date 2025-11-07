下町のナポレオン！ニューエラからなんと麦焼酎「いいちこ」との初コラボコレクションが登場

ニューエラがなんと本格麦焼酎「いいちこ」と初コラボ！オリジナルアイテムが多数発売されることになりました。

大麦・大麦麹と清冽で良質な水からつくられる本格麦焼酎「いいちこ」。1979年に九州・大分で誕生し、“下町のナポレオン”の愛称で親しまれています。

今回発表されたコラボコレクションでは、「いいちこ」を象徴するボトルラベルの色合いやロゴデザインをモチーフに、ニューエラを代表するシルエット[59FIFTY®] [9THIRTY™（ナインサーティー）]に加え、ロングスリーブTシャツやキャンバストートバッグが展開されます。

複数の「いいちこ」ロゴを組み合わせたニューエラオリジナルのロックアップロゴも登場。コラボレーションで初披露となるアートワークであり、「いいちこ」ファンにとっても貴重なコレクターズアイテムに。

ラインナップを見ていきましょう。

[59FIFTY®] 各6,600円

フロントには「いいちこ」ロゴを立体刺繍であしらい、ブランドカラーであるレッドやホワイトをアクセントとして配色。オリジナルのロックアップロゴモデルと、「いいちこ」各パッケージカラーをモチーフにしたモデルを取り揃え、それぞれにブランドの個性が際立つデザインに。

[9THIRTY™] 各4,620円

後部のクロージャーにはダブルリング仕様を採用。デザインとカラーリングは、「いいちこ」25度・20度ボトルキャップのカラーからインスピレーションを得ており、遊び心あふれるディテールが魅力。※ブラックのみの仕様となります。

[Long Sleeve Washed Cotton Tee] 各6,600円

バックプリントには、駅などで誰もが一度は目にしたことのある「いいちこ」のポスターアートをデザイン。長年にわたり「いいちこ」の広告を手がけてきたアートディレクター河北秀也氏の許諾を得て、特別に商品化。

[Canvas Tote Bag] 4,400円

12オンスのキャンバス生地を使用し、インナーポケットを備えた使い勝手の良いトートバッグ。キャップクリップをループ部分に装着可能です。 ※キャップクリップは別売

ニューエラ×いいちこ コラボコレクションは、全国のニューエラストア（ニューエラ新宿イーストを除く）および公式オンラインストアにて11月15日（土）に発売。

ニューエラ×いいちこ コラボコレクション