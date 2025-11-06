「やっぱり男の子なんだね！」と母性本能をくすぐるデート中の行動９パターン
やんちゃな男性が好きという女の子は少なくありません。では、デート中のどんな行動を見たとき、彼女たちは母性本能をくすぐられるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに、デート中、「かわいいとこあるじゃん！」と感じた、男性の行動について教えてもらいました。
【１】二人で食事をするとき、いつも食欲旺盛でもりもり美味しそうに食べる。
「やっぱり女はたくさん食べる男に萌えるものです」（２０代女性）というように、食べざかりの子のようにもりもりと食べる男性が好きという女の子もいます。食べっぷりをアピールするために、お腹を減らしておきましょう。
【２】ドライブ中に綺麗な景色が見えると「ほら、見て見て！」と興奮してアピールする。
「口では『運転に集中して！』と言うけど、落ち着きがないところはかわいい」（２０代女性）というように、景色を見て騒ぐ様子にキュンとする女の子もいます。ただし、女の子を怖がらせることがないよう、車間距離やスピードには十分注意しましょう。
【３】甘い食べ物に目がなく、見つけると「美味しそうだね…」とつぶやく。
「男の甘党はかわいく見える」（３０代女性）というように、甘いものに目を引かれている様子がいいという女の子もいるようです。美味しそうに食べるところを見てもらえば、女の子の心をよりつかめるかもしれません。
【４】赤ちゃんを見つけたとたん、変顔で笑わせようとする。
「変顔とか発想が子どもだけど、ステキ」（２０代女性）というように、子どもと同じ目線になれるところがかわいいと感じるようです。子ども好きというだけでなく、周りの人を喜ばせるのが好きだという印象も与えられるでしょう。
【５】お散歩中の犬に気に入られて、一緒に楽しげにじゃれる。
「犬にベロベロされてる姿がいとおしかった」（２０代女性）というように、動物に好かれ、一緒にじゃれる姿に惹かれる女の子もいます。デート中に出会った動物の頭を撫でるだけでも、やさしい男性だと思ってもらえそうです。
【６】公園などで、足元に転がってきたサッカーボールをけり上げ、華麗にリフティングをはじめる。
「『ホントにサッカーが上手いんだなー』と思って感心した」（２０代女性）というように、リフティングをする様子を見てドキッとする女の子もいます。上手にできる自信があれば、足だけでなく頭や肩まで使ったリフティングができるとポイントが高そうです。
【７】二人の歩く先に階段を見つけると、楽しそうに走って駆け上がる。
「階段で楽しめるなんてお子さまだけど、そこがいい」（２０代女性）というように、階段を元気よく駆け上がる姿にキュンとする女の子もいます。ただし、途中で息切れしたり、つまずいたりすると格好が悪いので、一息で上りきれる階段を選びましょう。
【８】待ち合わせ時間に遅刻し、汗だくになりながら走ってきて「ごめんっ！」と謝る。
「そんな姿を見たら、どれだけ待たされても許しちゃう」（１０代女性）というように、汗だくになりながら謝る姿に、かわいさを感じるようです。デートに遅刻するなどのドジをかましたときは、必死さでカバーしましょう。
【９】遊園地のアトラクションに乗ったとき、子どものようにはしゃぎまくる。
「小さな子どもみたい。思わず笑顔になる」（２０代女性）というように、子どものようにはしゃぐ様子を見てキュンとするようです。遊園地に行ったときは、格好つけずに思い切り楽しみましょう。
ほかにも「女の子からすると、男性のこういう行動がかわいいらしい」という話があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】二人で食事をするとき、いつも食欲旺盛でもりもり美味しそうに食べる。
「やっぱり女はたくさん食べる男に萌えるものです」（２０代女性）というように、食べざかりの子のようにもりもりと食べる男性が好きという女の子もいます。食べっぷりをアピールするために、お腹を減らしておきましょう。
「口では『運転に集中して！』と言うけど、落ち着きがないところはかわいい」（２０代女性）というように、景色を見て騒ぐ様子にキュンとする女の子もいます。ただし、女の子を怖がらせることがないよう、車間距離やスピードには十分注意しましょう。
【３】甘い食べ物に目がなく、見つけると「美味しそうだね…」とつぶやく。
「男の甘党はかわいく見える」（３０代女性）というように、甘いものに目を引かれている様子がいいという女の子もいるようです。美味しそうに食べるところを見てもらえば、女の子の心をよりつかめるかもしれません。
【４】赤ちゃんを見つけたとたん、変顔で笑わせようとする。
「変顔とか発想が子どもだけど、ステキ」（２０代女性）というように、子どもと同じ目線になれるところがかわいいと感じるようです。子ども好きというだけでなく、周りの人を喜ばせるのが好きだという印象も与えられるでしょう。
【５】お散歩中の犬に気に入られて、一緒に楽しげにじゃれる。
「犬にベロベロされてる姿がいとおしかった」（２０代女性）というように、動物に好かれ、一緒にじゃれる姿に惹かれる女の子もいます。デート中に出会った動物の頭を撫でるだけでも、やさしい男性だと思ってもらえそうです。
【６】公園などで、足元に転がってきたサッカーボールをけり上げ、華麗にリフティングをはじめる。
「『ホントにサッカーが上手いんだなー』と思って感心した」（２０代女性）というように、リフティングをする様子を見てドキッとする女の子もいます。上手にできる自信があれば、足だけでなく頭や肩まで使ったリフティングができるとポイントが高そうです。
【７】二人の歩く先に階段を見つけると、楽しそうに走って駆け上がる。
「階段で楽しめるなんてお子さまだけど、そこがいい」（２０代女性）というように、階段を元気よく駆け上がる姿にキュンとする女の子もいます。ただし、途中で息切れしたり、つまずいたりすると格好が悪いので、一息で上りきれる階段を選びましょう。
【８】待ち合わせ時間に遅刻し、汗だくになりながら走ってきて「ごめんっ！」と謝る。
「そんな姿を見たら、どれだけ待たされても許しちゃう」（１０代女性）というように、汗だくになりながら謝る姿に、かわいさを感じるようです。デートに遅刻するなどのドジをかましたときは、必死さでカバーしましょう。
【９】遊園地のアトラクションに乗ったとき、子どものようにはしゃぎまくる。
「小さな子どもみたい。思わず笑顔になる」（２０代女性）というように、子どものようにはしゃぐ様子を見てキュンとするようです。遊園地に行ったときは、格好つけずに思い切り楽しみましょう。
ほかにも「女の子からすると、男性のこういう行動がかわいいらしい」という話があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）