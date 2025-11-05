この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『【プロが断言】「節税は無駄」 中小企業の9割が陥る"お金が減る"ワナと本当の財務戦略』にて、社労士のたかこ先生と公認会計士の市ノ澤さん（通称：黒字社長）が、急増する「黒字倒産」とその回避法について徹底解説した。



「倒産してる会社の直近の計算書って半分以上黒字なんですよ。だから売上げあげようが、利益出そうが、倒産します」と、一般的な常識を覆す現場の実態に言及。



動画ではまず、「今年の倒産が過去最多ペースで推移している」ことをきっかけに、“黒字倒産”の具体的な原因と背景に迫る。市ノ澤さんは「黒字倒産って、経営自体は黒字なのよ。でも倒産しちゃうというケースなんだよね」とし、「利益が出ていても倒産する企業は過半数を占める」とデータを示して警鐘を鳴らした。



その核心を「損益計算書の数字とお金の流れって全然違う」と表現。「売上1億円でも入金がなければ、お金はマイナス5000万円ですよ」と分かりやすい例でキャッシュフローの重要性を強調。また、「在庫が増えるとお金は減る。在庫は多ければ多いほどいいというのは大間違い」と指摘する一方、「最強なのは前受けでお金をもらい、完全受注生産にできること」と本質的な改善策も提案した。



さらにここで社労士のたかこ先生が、知り合いの経営者について「1年で売上を大きく上げて2年目に従業員を5名雇用したが、労務管理が全くできておらず、従業員から数千万円の訴訟を起こされてしまった」と、労務管理の視点からも鋭く切り込んだ。



急成長企業ほど資金調達と財務管理のリスクが高まる事を「売上急激に伸ばすと基本的にお金めっちゃなくなります。売上上げるって危険なんですよ」と率直に分析。たかこ先生も「お金をちゃんと残さなきゃいけない」と同調し、利益追求型の経営そのものに潜むリスクへの自覚を促した。



さらに「財務の担当者を入れろ。財務を見れる人間が会社にいない時点で、やばいということに気づいた方がいい」と市ノ澤さんが力説。「税理士は税金のプロであって財務プロではない。うちは税金より財務が大事だ」とバッサリ斬った。「税金減らすために無駄な経費を使うのは本末転倒。お金を残す視点が最優先」と、経営指針の再考を求めた。



最後は「会社をどこに導きたいかというゴール設定が一番重要。数字とアクションプランを明確にし、『節税』や過度な売上至上主義ではなく、本物の資金戦略で会社を守るべき」と呼びかけた。動画の締めでは「本当にありがとうございました」と語りつつ、双方が出版や他チャンネルでのコラボ情報も紹介。「この動画が役に立った方は高評価、チャンネル登録を」と呼びかけて幕を閉じた。