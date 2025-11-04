地方で起きている路線バスの大規模な廃線、参院選で争点化された「外国人問題」、そして各地で猛威をふるうクマによる人的被害…。これらに共通するキーワードが「人口減少」と「地方の過疎化」だ。国や国土交通省は地方都市の人口減少の解決策として、居住地や都市機能を特定の地域に集約させる「コンパクトシティ構想」を掲げているが、ライターの吉川祐介氏は長年「限界ニュータウン」について取材を続けてきた経験から、「都市計画によって集住を進める施策は実現不可能な夢物語」だと指摘する。同氏のレポートをお届けする。

＊＊＊

【写真を見る】結局1戸の住居も建つことなく放置され… 約50年前に新聞掲載された現在の千葉県・香取市山倉にある分譲地の広告

高度成長期以降、無計画に乱開発された「投機型分譲地」

先日、2025年10月23日付の朝日新聞（オンライン）において、静岡県の南伊豆町における、下水道処理施設（漁業集落排水）から戸別の合併処理浄化槽への切替事業が報じられた。

空き地が多く「虫食い状態」になっている“限界ニュータウン”

「集落排水」とは、農漁村における環境整備事業の一環で、排水処理の効率化を目的に全国各地で整備されてきた簡易的な下水道網である。ところが人口減・税収減が続く地方部においては、そんな集落単位の下水道設備が逆にコスト面で非効率なお荷物と化してしまい、より低コストで維持できる個別の合併浄化槽への切り替えが行われたものだ。

近年は小規模自治体において、道路、上下水道、公共交通等の生活インフラのほか、図書館や小中学校といった教育施設に至るまで、人口増加期の水準に合わせて設けられたインフラ設備の維持費用が財政を圧迫する事例が多くなった。

都市部から遠く離れた山村においては、「過疎」という言葉が広く使われ始めた高度成長期の時代から続いてきた懸案なのだが、人口減少時代に突入した今、ベッドタウンとして開発された都市郊外部にも同様の事態が押し寄せている。

しかし、インフラ設備は自治体の判断によってある程度は将来の方向性を定めることができるが、過剰なインフラを生み出す主因となった都市構造そのものについては、昔も今も民間任せであり、地元行政の思惑が及ぶところではない。

一定の財政基盤がある主要都市であれば、官民協働の再開発事業が行われることはあるが、インフラの維持にも悩むような自治体は、街の構造を一変させられるほどの再開発を行う資力を持ち合わせていないところがほとんどだ。

筆者は主に千葉県郊外の住宅分譲地、それも一般的なベッドタウンというよりは、高度成長期以降、民間企業によって無計画に乱開発された「投機型分譲地」（限界ニュータウン）を取材テーマにしている。

名目上は「住宅分譲地」「ベッドタウン」として開発・分譲されたものだが、その実態は投資商品の一種で、所有者の多くは、自ら居住する意思もなく、ただ地価の上昇を見込んで、株や預金と同じ感覚で購入していたものだ。

その土地ブームの時代からおよそ半世紀が経過し、実際に家が建つこともなく、不在地主によって漫然と放置され続けてきたこれらの分譲地は、あまりに交通不便なために新築用地としての需要は皆無で、今は坪数千円で売れれば御の字というレベルまで価格が暴落している。

処分もままならず、不本意に相続して悩みの種となっている人も少なくない。総区画数の半数以上が空き地のままという住宅地はざらで、ひどいところでは9割以上が空き地の「住宅団地」も存在する。

空き地だらけの住宅地に公金を投入し維持する意味は

道路にせよ上下水道にせよ公共施設にせよ、あらかじめその配置を事前に決定したうえで、計画的に住宅建設を進めていくのが理想的な都市計画のありようだが、価格の安さを最大のセールスポイントとして開発されたこれらの投機型分譲地は、上下水道もない、場合によっては道路が舗装されてもいない山林や遊休地を造成しているところもある。

業者は造成費用を安く上げるために開発規制の緩い小規模自治体を狙い撃ちにして、単に交通不便なへき地に過ぎない分譲地を「これから伸びる地域」と言った謳い文句で乱売してきた。

乱開発のターゲットとなった自治体は、確かに人口が一気に増加して宅地化が進んだものの、野放図に広がり続ける住宅地のためのインフラ整備に追われ続け、逆にその費用が財政を圧迫していた。9割が空き地の分譲住宅地は極端な例ではあるが、かつては普通の郊外住宅地として機能していた一般の住宅団地であっても、地域の不動産市場での競争力を失い、徐々にベッドタウンとしての役割を終えつつある所は数限りなく存在する。

こうした空き地だらけの低密度の住宅地は、都市計画やまちづくりの観点から見れば極めて非効率なものである。中心市街地から遠く離れ、人口密度も低く、今後都市化して発展する見込みもない地域のインフラを、公金を投入して今後も維持していくことが果たして合理的な選択なのか否かについては、回答はすでに出ていると言っていい。

むしろ冒頭で紹介した南伊豆町の事例のように、あえてインフラを「後退」させる方がより合理的な選択となるケースもあるだろう。

しかし肝心の住民の居住地域については、各地の自治体が居住誘導地域を定めて都市部の集約を図るものの、その実現は遅々として進まない。財政上の課題のほか、個人の住宅の「所有権」に行政権限でどこまで介入できるか、あるいは住民の居住地選択の自由意思をどこまで制限できるかという「権利」に関わる問題も確かにあるのだが、それ以前の話として、そもそも都市機能の集約という発想そのものが、地域の重要課題として広く認識されていない事が最大の理由だ。

住宅市場で「安価な選択肢」として残存してしまう

いくら地価が下がった地方部とは言え、一定水準の住宅を取得するとなればある程度まとまった出費が必要になる。決して安くない家選びにおいて、ほとんどの住民が重視するのは通勤や子供の通学、あるいは日常の買い物などの利便性であり、「都市計画」「まちづくり」を念頭に家選びを行う住民はまれであろう。

家選びの動機は住民それぞれ固有の事情があり、第三者から見て必ずしも合理的な判断とは言えない選択も当然ありうる。いずれにせよ公共交通網が著しく衰退した現在の地方部においては、かつての鉄道駅や商店街などを中心とした既成市街地が、必ずしも現在の住民のニーズに合致していないことが多々あり、結局はどんなエリアに居住しようと自家用車による移動が大前提となっている。

そうなると、いくらインフラが後退しようとも、郊外の住宅分譲地程度の立地条件であれば、地域の住宅市場においては安価な選択肢として残存してしまう。

かつてのわが国では産業構造や時代の変化に伴い中山間地の集落や鉱山町から住民が消え、街や集落が消滅した事例は数多くある。ところが山村や鉱山町と異なり、乱開発の分譲地は、短期的な自然消滅を期待するには都市部からあまりに近く、多少不便を強いられても、安ければ利用者は現れるものだ。

そして実際、現在のこうした住宅分譲地は、まさに「廉価品」として機能している。近隣住民が住み替え用途で取得するのが一般的だが、不動産投資家が取得して賃貸物件として再利用するケースもある。かつての高度成長期と比較すれば子供の数は極端に減り、地域から若い活力が失われつつあるのは事実だが、一方で今なお各戸の行く末は各所有者の自由意思のみに委ねられており、短期的に住民が一斉に消えるような状況は起きていない。

現行の法制度では、こうした各住民や利用者・購入者の判断に、金銭的補償が伴わないまま、行政権限が介入できる余地はほとんどないだろう。地域インフラが抱える課題・問題を挙げれば、対策は不要であると考える住民は少ないと思うが、行政も住民も、まるで実現不可能な夢物語に注力している余裕はないのだ。

地方の衰退と言われて久しいが、それは交通不便なエリアから順に都市機能が収縮しているのではなく、空き家の増加も含め、都市機能が虫食い状に荒廃しているエリアが少しずつ拡大している、つまり都市機能の密度が低下しているというのが正確な表現である。

「田舎の方は人口が減っているから不要なインフラを削りましょう」と、単純に考えられるほど地方都市は規則正しく衰退していない。筆者もこうした小規模自治体の古い分譲地で暮らす住民の一人なのだが、地域の荒廃という課題に対し、特効薬として作用するような施策などまるで見当もつかないというのが正直な意見である。

吉川祐介（よしかわ・ゆうすけ）

1981年、静岡市生まれ。千葉県横芝光町在住。2017年にブログ「URBANSPRAWL 限界ニュータウン探訪記」を開設。高度経済成長期からバブル期にかけて乱開発された千葉県北東部の限界分譲地をたずね歩き、調査を重ねてきた。さらに別荘地やリゾート地などへと調査対象を広げている。著書に『限界ニュータウン 荒廃する超郊外の分譲地』（太郎次郎社エディタス）がある。

デイリー新潮編集部