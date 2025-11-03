仕事に疲れたオトナ女子が妄想している「理想の彼氏」９パターン
「こんな彼女がいたらなあ…」と妄想して現実逃避するのはよくあること。男性と同じく女性の脳内にも「妄想彼氏」がいるとしたら、理想に近い振る舞いをしてみせて、相手をキュンとさせるのも手かもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「仕事に疲れたオトナ女子が妄想している『理想の彼氏』」をご紹介します。
【１】「今日もお疲れさま」とやさしくハグしてくれる彼氏
「へとへとに疲れてる私をギュッとしてくれたら、それだけで十分幸せ」（30代女性）というように、温かなスキンシップを切望しているパターンです。ただの同僚や女友達に身体接触を仕掛けるのは危険ですが、相手といい雰囲気になってきたら、手くらいは握ってみてもいいかもしれません。
【２】「絶対大丈夫、俺が保証する」と自信を持たせてくれる彼氏
「プレゼンの前とかに全力で応援してほしい」（30代女性）というように、不安なときや心配事を抱えているときは、「自分を奮い立たせてくれる彼氏」が欲しくなるようです。気になる女性との信頼関係がすでにあるなら、ここ一番のタイミングで力強く勇気づけてあげましょう。
【３】「俺も負けてられないな」とがんばる姿を励みにしてくれる彼氏
「自分の仕事ぶりが彼氏にいい影響を与えていると思ったら、疲れも吹き飛びそう」（20代女性）というように、「高め合える関係」が理想だと考える女性もいます。真面目なタイプの女性と絆を深めたければ、「お互い切磋琢磨し合えるような存在」を目指しましょう。
【４】「君の言い分が正しいと思う」と全面的に味方してくれる彼氏
「社内で孤立無援でも、彼氏に賛同してもらえたらすごく慰められると思う」（20代女性）というように、「よき理解者」としての彼氏を望む女性は多いようです。気になる同僚女性がつらい立場に立たされていたら、力になってあげたいところです。
【５】「がんばってるからご褒美」と小さなプレゼントをくれる彼氏
「記念日でもないのに私を気遣って贈り物をくれたら、ほろっときそう」（20代女性）というように、プレゼント上手な男性も、ポイントが高そうです。彼女でもない女性にいきなり贈り物をしたら引かれそうですが、スイーツなどの差し入れなら喜ばれるでしょう。
【６】「嫌なことは忘れちゃおう！」と気分転換に付き合ってくれる彼氏
「落ち込んでる私を明るく元気づけてほしい」（20代女性）というように、女性を楽しませるスキルも、あるに越したことはないでしょう。とはいえ、やたらとポジティブに接して「能天気」だと思われないよう、真面目な一面も覗かせたほうがよさそうです。
【７】「今日はどうだった？」と仕事の愚痴を聞いてくれる彼氏
「つまらない話にも笑顔で耳を傾けてもらえたら、明日からまたがんばれそう」（20代女性）というように、「聞き上手な男性」には、根強いニーズがあるようです。意中の女性とおしゃべりするときは、「聞き方」に注意を払って好印象を残しましょう。
【８】「晩メシできてるぞ」と好物ばかりの食事を用意してくれる彼氏
「私のためにおいしい夕食を作ってくれる彼氏がいたら最高ですね」（30代女性）というように、愛情たっぷりの食事も女性の心に響くようです。料理が得意ならそれとなく腕前をアピールして、気になる人に期待を抱かせるといいかもしれません。
【９】「いつもがんばってて偉いね」と頭をポンポンしてくれる彼氏
「普通に仕事してるだけだと誰も褒めてくれないから、優しい彼氏にヨシヨシされたい」（20代女性）というように、淡々と働きながらも、オトナ女子の心の中では「一生懸命な自分を認めてほしい」という願望が渦巻いているようです。「頭ポンポン」は無理でも、ねぎらいや賞賛の言葉なら掛けられるでしょう。
女性の妄想をそのまま体現するのは無理でも、似た行動ならできそうです。さりげなく繰り出して、いいイメージを植え付けましょう。（安藤美穂）
