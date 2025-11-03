「ミライ人間洗濯機」や在宅サービスパートナーロボ「Qちゃん」/ 100W対応の2in1 Type-Cケーブル【まとめ記事】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。ヤマダホールディングスグループの住宅セグメントに属する総合ハウスメーカーである株式会社ヤマダホームズが出展し、「“SMART”なくらし、まるごとぜんぶ。」を出展テーマに掲げ、「パートナーズ＆グローバルパーク」内、Society 5.0 の未来社会を体現する共創エリアの一角である「暮らしの DX パビリオン」にて、9社の協力のもと、未来の住まいのあり方をテーマに展示を行った。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大PD100W出力に対応し、電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」を発売した。接続された機器を自動で検知し、電力を最適に分配して充電できる設計。ノートPCとスマートフォンなど、消費電力が異なる機器でも効率よく充電できる。PD100W（20V/5A）までの高出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器を急速充電が可能だ。高出力でも安全設計のeMarkerチップを内蔵し、安定した給電を実現する
■ごみ焼却発電プラント内部を見学できる！カナデビア、バーチャルミュージアムの模型を先行公開【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。1881年創業の機械・プラントメーカーであるカナデビア株式会社が出展し、ごみクレーン遠隔操作システム、バーチャルミュージアム、COP29展示模型といった、IoT・AI技術を活用した製品や事業などの紹介を行った。
■ヤマダホームズブース、「ミライ人間洗濯機」や在宅サービスパートナーロボ「Qちゃん」を展示【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。ヤマダホールディングスグループの住宅セグメントに属する総合ハウスメーカーである株式会社ヤマダホームズが出展し、「“SMART”なくらし、まるごとぜんぶ。」を出展テーマに掲げ、「パートナーズ＆グローバルパーク」内、Society 5.0 の未来社会を体現する共創エリアの一角である「暮らしの DX パビリオン」にて、9社の協力のもと、未来の住まいのあり方をテーマに展示を行った。
■アンリツ、「はかる」を超えた持続可能な未来を拓くをテーマに出展【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。アンリツ株式会社は「その挑戦をアンリツとともに 『はかる』を超え、持続可能な未来を拓く」をテーマに出展。同社は、情報通信の分野で、各種通信システムの開発・品質保証に不可欠な計測器を開発、製造、販売を行っている。
■天板を傾斜して快適に作業できる！チルト天板パソコンラック
サンワサプライ株式会社は、省スペースながら高い収納力と姿勢サポート機能を両立した縦型ラック「RAC-EC20（W650）」「RAC-EC21（W800）」を発売した。天板は角度調整が可能で、ノートパソコン操作や読書、資料作成、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度と姿勢を維持できる。環境に優しい再生材の木製天板、ケーブルをすっきりまとめるバックパネル、一体感のあるスチール製下棚など、多彩な機能で作業環境を快適に整える。
■2台同時に充電できる！電力表示機能付きで100W対応の2in1 Type-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大PD100W出力に対応し、電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」を発売した。接続された機器を自動で検知し、電力を最適に分配して充電できる設計。ノートPCとスマートフォンなど、消費電力が異なる機器でも効率よく充電できる。PD100W（20V/5A）までの高出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器を急速充電が可能だ。高出力でも安全設計のeMarkerチップを内蔵し、安定した給電を実現する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・「軽貨物の日」に考える物流DX！Azoopの調査で見えた運送現場の課題
・「会社を継ぐ」という選択肢。トランビが提案する“継キャリ”という新しい働き方
・暗号資産の実用に向けた次世代金融インフラ！イオレ「Neo Crypto Bank」構想を発表
・創業者兼CEOスティーブン・チャン氏が初来日！デジタルノートアプリ「Goodnotes」、日本市場戦略と新機能を発表
・日本のECサイト市場に変革をもたらす！Dotdigitalが日本法人を設立し、本格的な事業展開をスタート
■ごみ焼却発電プラント内部を見学できる！カナデビア、バーチャルミュージアムの模型を先行公開【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。1881年創業の機械・プラントメーカーであるカナデビア株式会社が出展し、ごみクレーン遠隔操作システム、バーチャルミュージアム、COP29展示模型といった、IoT・AI技術を活用した製品や事業などの紹介を行った。
■ヤマダホームズブース、「ミライ人間洗濯機」や在宅サービスパートナーロボ「Qちゃん」を展示【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。ヤマダホールディングスグループの住宅セグメントに属する総合ハウスメーカーである株式会社ヤマダホームズが出展し、「“SMART”なくらし、まるごとぜんぶ。」を出展テーマに掲げ、「パートナーズ＆グローバルパーク」内、Society 5.0 の未来社会を体現する共創エリアの一角である「暮らしの DX パビリオン」にて、9社の協力のもと、未来の住まいのあり方をテーマに展示を行った。
■アンリツ、「はかる」を超えた持続可能な未来を拓くをテーマに出展【CEATEC 2025】
日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC 2025」が、幕張メッセにて2025年10月14日（火）〜10月17日（金）の期間に開催された。アンリツ株式会社は「その挑戦をアンリツとともに 『はかる』を超え、持続可能な未来を拓く」をテーマに出展。同社は、情報通信の分野で、各種通信システムの開発・品質保証に不可欠な計測器を開発、製造、販売を行っている。
■天板を傾斜して快適に作業できる！チルト天板パソコンラック
サンワサプライ株式会社は、省スペースながら高い収納力と姿勢サポート機能を両立した縦型ラック「RAC-EC20（W650）」「RAC-EC21（W800）」を発売した。天板は角度調整が可能で、ノートパソコン操作や読書、資料作成、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度と姿勢を維持できる。環境に優しい再生材の木製天板、ケーブルをすっきりまとめるバックパネル、一体感のあるスチール製下棚など、多彩な機能で作業環境を快適に整える。
■2台同時に充電できる！電力表示機能付きで100W対応の2in1 Type-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大PD100W出力に対応し、電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」を発売した。接続された機器を自動で検知し、電力を最適に分配して充電できる設計。ノートPCとスマートフォンなど、消費電力が異なる機器でも効率よく充電できる。PD100W（20V/5A）までの高出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器を急速充電が可能だ。高出力でも安全設計のeMarkerチップを内蔵し、安定した給電を実現する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・「軽貨物の日」に考える物流DX！Azoopの調査で見えた運送現場の課題
・「会社を継ぐ」という選択肢。トランビが提案する“継キャリ”という新しい働き方
・暗号資産の実用に向けた次世代金融インフラ！イオレ「Neo Crypto Bank」構想を発表
・創業者兼CEOスティーブン・チャン氏が初来日！デジタルノートアプリ「Goodnotes」、日本市場戦略と新機能を発表
・日本のECサイト市場に変革をもたらす！Dotdigitalが日本法人を設立し、本格的な事業展開をスタート