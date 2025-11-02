この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【子供の暴言】原因と親ができる対応を元教師が解説！感情コントロール力を育てる方法も」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、子供が暴言を吐く原因やその対応法について具体的に語った。



冒頭で道山さんは、「お子さんですが、暴言とかって吐かないでしょうか？」と親たちの悩みに共感を示しつつ、「こっちも心が痛みますよね」と素直な思いを打ち明けた。その上で今回の動画では、暴言が出る根本的な理由、実践的な対処法、そして長い目で見た子育ての工夫について解説することを伝えた。



まず、暴言の主な原因について、道山さんは「語彙力が少ない」「友達・親・先生の真似」「自分を守るため」「日常のストレス発散」の4つのパターンに分けて紹介。「お子さんがもし暴言を吐いていたら、どこに当てはまるかっていうのを一度考えてみてください」と具体的なアドバイスを送った。



また、発達障害が関係する場合についても踏み込み、「ASD（自閉スペクトラム症）の場合は、相手がどんな言葉で傷つくかがイメージできない」「ADHD（注意欠陥多動症）の場合は、衝動性からカッとなりやすい」と専門的な解説をプラス。親は他の子と比べて特性を観察し、見極めていく必要があると語った。



対応策について道山さんは、「暴言が出たときは一旦受け止めるようにしてください」と呼びかけ、「冷静に子供の気持ちを理解した上で、その後に『さっきの言い方はよくなかった』と伝える」ことの重要性に言及した。さらに、「人格否定は絶対にNG」と強調し、子供の行動に対して一緒に代替案を考える親子の協力的な姿勢を勧めた。



そのうえで、「イライラはコントロールできる」と述べ、「場所を変える」「ルーティーンを決めておく」「運動などで体制を変える」「深呼吸や数字を数えて気持ちを変える」など、実際に役立つ具体的なテクニックを多数紹介。「親がいろいろ提案して、子供に合う方法を一緒に探してほしい」と呼びかけた。



最後には、「どうしても親子関係が悪いと子供はイライラしやすくなる」と語り、日ごろから良好な親子関係を作る重要性を再度強調。「僕が無料で配信している思春期の子育て講座もぜひ参考にしてください」と締めくくった。