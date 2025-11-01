阪神の村上頌樹投手（２７）が３１日、一般女性との結婚を発表した。幸せいっぱいの右腕は球団を通じ「このたび、かねてよりお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。婚約をして臨んだ今シーズンは、リーグ優勝や個人タイトル獲得など、充実した一年となりましたが、その陰で支えてくれた妻に感謝しています。これからは２人で力を合わせて明るい家庭を築きたいと思いますし、来年以降もチームに貢献できるように頑張ります」とコメントした。

午前中には甲子園のクラブハウスを訪問。日本シリーズの１敗を糧に成長を誓った。３０日の第５戦に同点の延長十回から登板。回をまたいだ十一回、野村に決勝アーチを浴びた。届かなかった日本一を奪回すべく、経験を来季の力に変える。

「だいぶ落ち着きました。とりあえずゆっくり体を休めようかなと思います」。衝撃の敗戦から一夜明け、エースは現在地を見つめた。リーグを独走で勝ちきったが、ソフトバンクには１勝４敗。それでも「一丸で戦えば、そこまで大幅な差はないかな」と感じた。

エースとして開幕投手を担ったシーズン。自己最多１４勝で最多勝と、最高勝率（・７７８）、最多奪三振（１４４）のタイトルを獲得した。シリーズ第１戦は７回１失点で勝利。「本当にいい経験をさせてもらった」と、リリーフで１球の重みを知り、成長のヒントを得た。

「ブルペンの人たちのしんどさを改めて感じた。この経験を来年に生かしていきたいと思いますね」。エースとして誓うのはリリーフを休ませる投球。チームに対する献身がさらに必要だと痛感した。球団史上初のリーグ連覇を狙う来季。しばしの休息後、再び高みを目指す。