¡¡¡È¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë·§ß·É÷²Ö¤¬¡¢10·î30ÆüÈ¯Çä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ØPARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë2025½©¹æ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ê¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯7·î¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¿·¥à¥Ã¥¯¡£Âè2¹æ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë7¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·§ß·¤¬¤½¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡·§ß·¤Ï2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹162¥»¥ó¥Á¡£11ºÐ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTask have Fun¡×¤Ï·ëÀ®10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2018Ç¯¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ø¾®¤µ¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ù¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡¡ØPARADE¡Ù½©¹æ¤Ç¤Ï¡¢·§ß·¤¬»ý¤ÄÑ³¤²¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿É½¸½¤¬¸÷¤ë¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¹¤¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®½Ï¤·¤¿½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¡¢»ïÌÌ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÅí·î¤Ê¤·¤³¡£Ï©¾å¤ä²°¾å¡¢Íá¼¼¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È¤±¤À¤ë¤²¡É¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î20¥Ú¡¼¥¸ÆÃ½¸¤Ç³«Ëë¤·¡¢Â³¤¯¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢ÇòßÀÈþÅÆ¡¢ÀÆÆ£Î¤Æà¡¢ÂôÈþº»¼ù¡¢Í³ÎÉ¤æ¤é¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ïÌÌ¤òºÌ¤ë¡£
