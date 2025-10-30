玉木宏の“必殺技”に二宮和也「抱かれた」、岡田准一「抱きしめられた、でしょ」
俳優の玉木宏（45歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。嵐・二宮和也相手に“必殺技”を披露し、二宮から「（抜けようとする）道中で1回抱かれたんだよな……」と言われた。
Netflix配信ドラマ「イクサガミ」に出演する岡田准一、伊藤英明、清原果耶、藤崎ゆみあ、玉木宏が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく「イクサガミ」に出演する嵐・二宮和也と共にスタジオで様々な検証を行うこととなった。
二宮が岡田からアクションのレクチャーを受けている中で、「玉木くんの寝技で、“玉木クローズド”っていう必殺技があるの。クローズドガードって言うんだけど、これはね、世の中のほとんどの人がやられてみたい、って思う。俺は受けたくないから（二宮が）受けてみて」と話し、二宮はしぶしぶ引き受ける。
玉木が脚を組んで二宮を脚の中に閉じ込めると、岡田は「まず、これに入りたい人がたくさんいる」とコメント。
その後、二宮がその状態から抜け出そうとするも「全然抜けられないわ！」と驚き、「（抜けようとする）道中で1回抱かれたんだよな……」と話す。岡田は「抱きしめられた、でしょ。玉木に挟まれたら終わりなんだよ」と語った。
