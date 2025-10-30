元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が30日、コメンテーターを務める同局の「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。MCの羽鳥慎一アナウンサー（54）の不在を嘆く場面があった。

番組冒頭、同局の草薙和樹アナウンサーが登場。「羽鳥さんは今日から少し遅い夏休みです」と羽鳥アナの不在を報告し、自身が代役を務めることを明かした。

そんな中、番組冒頭の動物ニュースを紹介するコーナーで、パソコンの奥から半分顔を出し、じっと飼い主を見つめる猫の話題と取り上げた。パソコンに画面に反射した猫の顔がまるで1つ目の妖怪のような姿になったかわいらしい映像だった。

これを見た玉川氏は「ドリフの鏡を使ったコントていうのがあって」と切り出すも「あ〜今日、羽鳥さんいないから誰も分かってくれないわ」と嘆き。「鏡から体を半分だけ、右手と右足だけ出して、上にがったり、下がったりすると、上に浮かんでるみたいな…わかる？」と投げかけると、草薙アナは「なんとなくわかります。イメージはできます。でも、見たことはありません」ともらした。

玉川氏は「見たことないんだよね？羽鳥さん、お願いしますよ…」とボヤき。草薙アナも「早速不在の影響が出ている…。少し若めのメンバーで若干のジェネレーションギャップがありましたけど」と苦笑した。