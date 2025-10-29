女優でモデル、タレントの岡田結実が、10月28日放送の『あさイチ』（NHK）に出演し、その近影に注目が集まっている。番組のオフィシャルInstagramアカウントではほかの出演者と並ぶ岡田の姿が確認できる。

岡田の見た目は以前に比べてふくよかになっており、X上でもそれを指摘する声が並ぶ。

《岡田結実さん貫禄有りますな?》

《なんか今めっちゃ出てくる岡田結実の顔が杉本彩みたいやな》

《岡田結実ちゃん、おめでとう！結婚おめでとうって幸せ太りって感じがして、なんかほっこりするね。貫禄が出てきて、ますます素敵になったよ！》

こうした声が寄せられる理由をスポーツ紙記者が語る。

「岡田さんは2025年4月に一般人男性との結婚を発表していますからね。見た目の変化は幸せな新婚生活による影響ではないかと指摘する声が多数あります。もともとはっきりとした顔立ちなので、ふっくらしても“似合っている”と感じた人は多いようです」

岡田の父はお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右で、兄は俳優の岡田隆之介。芸能一家に生まれた彼女は幼少期から兄とともにジュニアモデルとして活躍し、キャリアは長い。

「2014年に『ピチレモン』（学研プラス）のオーディションで、約1万人の中からグランプリの4名に選ばれています。2019年には『私のおじさん〜WATAOJI〜』（テレビ朝日）で連続ドラマ初主演を果たすなど、女優業にも力を入れているほか、関西ローカルのニュース・情報番組『newsおかえり』（朝日放送系）では金曜日の日替わりキャスターを務めるなど、MCもこなしています」（放送作家）

マルチに活躍する岡田だが、意外なことに父とは“共演NG”だ。

「岡田さんは、2018年に出演したテレビ番組で共演NGについて触れています。自身としては2世の印象を広めたくないと考えているそうで、父親のほうにも『俺に頼らず一人で歩ける人になってほしい』という思いがあるそうです。彼女は“親に頼らずブレーク”を果たした数少ない二世タレントかもしれません。“共演NG”を逆手に取り、自身と父がそれぞれ反対を向いた写真を今年の8月にInstagramでアップしていますが、親子関係は良好のようです。結婚して生活が安定した今、ファミリーとしてどんどんテレビに出るという選択もありそうです」（芸能ジャーナリスト）

芸歴含め、父を超える“貫禄”がありそうだ。