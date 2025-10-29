この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に74歳の元介護職員の女性が出演。月7万円弱という年金額や、壮絶な半生、そして物価高に苦しむ現在の生活実態を赤裸々に語った。



女性は現在74歳。30年にわたり介護職として働き、2年前に退職して年金生活に入ったという。退職のきっかけは、同僚からの暴言などの職場のハラスメントだった。「行きたくない」と思い悩んでいた矢先に交通事故に遭い、入院したことで退職を決意したと明かした。



現在の年金額は「7万円近い」が、具体的には月6万5000円ほど。県営住宅に住んでおり、家賃が1万円程度に抑えられていることが大きな助けになっているという。それでも昨今の物価高は生活を直撃しており、「果物なんか食べられない」「スーパーの閉店前に安くなった物を買いに行く」と厳しい節約術を語った。



若い頃に正社員として働かなかった後悔を口にした女性だが、その背景には過酷な人生があった。28歳で離婚し、シングルマザーとして息子を育てる中、妹が28歳の若さで亡くなり、兄夫婦も交通事故に遭うなど不幸が重なった。自分の子供だけでなく、身内の世話にも追われ、フルタイムで働くことは「とてもできない状態だった」と当時を振り返った。



長年の介護現場での経験から「施設に入れたらおしまい」とばかりに家族が顔を見せに来ないケースも見てきたという。自身の経験も踏まえ、動画の最後には「一人で悩まずに、誰かに胸の内を言ってしまった方がいい」「どんな些細なことでも話せる人間を作ってほしい」と、人との繋がりの大切さを若者へ向けて訴えた。