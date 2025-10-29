2022年10月29日、韓国ソウルの繁華街「梨泰院（イテウォン）」は大混雑を極めていた。新型コロナ規制開けのハロウィンシーズン、しかも土曜日。次から次へと押し寄せる人波は、ついに惨劇へとつながってしまう。地下鉄駅近くの坂で300人以上が折り重なる群衆雪崩が発生したのは、午後10時15分頃のことだった。

最終的な死者数は日本人2人を含む159人、負傷者数は196人。日本でも大きく注目されたこの事故はどのようにして起こったのか。事故発生後の現場に居合わせた日本人女性の生々しい証言などで振り返る。

（以下、「週刊新潮」2022年11月10日号「危機一髪の日本人観光客が証言！ 韓国『ハロウィン154人圧死』でエネルギー大爆発の真因」を再編集しました。文中の年齢、肩書等は掲載当時のものです）

【写真】毎年“ゴミまみれ”…「渋谷ハロウィン」はもう止められない？ 「お休み」を訴えた2024年の様子

救急車も数台いる程度

死亡した人の内訳には日本人が2人含まれていた。事故現場の梨泰院は日本でも話題となったドラマ「梨泰院クラス」の舞台だっただけに、引きつけられる日本の若者が多かったようだ。都内に住む20代のOLも、

「28日金曜日の晩にソウルに着きました。『梨泰院クラス』の名所に行ってみたくて、それならハロウィンに、と思ったのです」

事故後、梨泰院の現場周辺を調べる救急隊員

と語るのである。

「28日の晩も4人で梨泰院に行き、人の波はすごかったけど、まだおしくらまんじゅうになるほどでなかったです。事故当日の29日は、23時10分ごろに梨泰院に着きました。予定より時間が遅くなったので仮装はせず、日曜日の下見にと思ってタクシーで行きました」

予定通りだったら危なかったかもしれない。

「バスが道を封鎖するように停まっていましたが、最初は状況がわからず、男性が女性を抱えたりして、酔った人が地面に倒れているだけかと思ったんです。救急車も数台いる程度で、やっと道端に倒れている人を運び出す感じでした」

倒れている女性の肌の色が土気色

その後、人の波に押されて歩くと、

「みな心肺蘇生とかしているので、酔っ払いとは違うなと。それを動画とかに撮っている人が多かったです。倒れている女性の肌の色が土気色というか、生きた人間じゃないようで、見ちゃいけないものを見ちゃったと思いながら、戻ることもできず、人の流れに乗って歩きました。

救急車はすごい数になりましたが、警察が人を誘導するようなことはなかったですね。とにかく梨泰院全体がすごい人混みで、事故現場から2、3分離れたところでは、まだハロウィンで踊り狂っている人もいました。欧米系の人も多く、事故現場の間近で、熱狂は覚めやらない感じでした」

なにやら無秩序が長く放置されたようで、当局の初動の対応に問題があった印象も受ける。ソウル在住ジャーナリストによれば、

「梨泰院は街の入口が三叉路のようになって、普段から通り抜けるのにすごく時間がかかります。救急車が入るのも大変だったはずで、どの程度の規模の事故なのか、当初は警察や消防も把握できなかったでしょうね。最初、死者は50人くらいと言っていたのが、結果的に3倍以上だったのがその証拠です。近隣の救急車両はみな向かったにせよ、スムーズに連携できなかったのではないでしょうか」

警戒していたわりには警備が手薄

韓国コラムニストの児玉愛子さんも言う。

「コロナが落ち着いて3年ぶりのお祭りで、知人の韓国人も、今年は人が大勢集まるだろうと警戒していたそうです。そのわりには警備が手薄で、事故前の動画にも警備員らしき人が見えません。コロナ前のハロウィンでは警備員が一方通行になるよう誘導していたのに、それもなかった」

そこでいま、

「韓国のSNSでは、尹錫悦大統領が青瓦台を出てマンションで暮らし、大統領府も龍山という場所に移してしまったので、警備の人員をそちらに割かれ、足りなくなっていたのではないか、と攻撃されています。実際、知人の韓国人に事故のことを聞くと、3人とも、通常の警備体制なら起こらなかった事故だ、と言っていました」

先のジャーナリストも、

「300人以上の死者行方不明者が出た2014年のセウォル号沈没事故以来の大事故だから、政権のダメージも大きい」

と述べるのである。

狭い場所に人が集まりやすい事情

ところで、梨泰院という地域の成り立ちは、

「アメリカ軍の駐留文化の街で、17年に米軍基地が大幅に縮小されるまで、米兵がよく出入りしたので、ディスコやバーなどコリアン的ではない店が多い。そこに若者が集まってくる、という地域です」（同）

外国人も集まりやすいエリアだったわけだが、そのなかで事故が起きた坂道は、どんなところなのか。

「『梨泰院クラス』で有名な通りで、車が1台やっと通れる狭さで、結構急坂でした。私が歩いたときも、酔っ払いとか騒いでいる欧米人を避けるのに必死で、転んだら危ないな、という印象でした」（先のOL）

狭い場所に人が集まりやすい韓国特有の事情について、元駐韓大使の武藤正敏氏が指摘する。

「韓国の人口は約5200万人で、半分相当の2600万人ほどがソウルと近郊に住んでいます。だからソウルに人が集まるのに、若者が集まる場所が、梨泰院と、弘益大学がある弘大と、延世大学がある新村くらいしかない。人が1カ所に集中しやすいのです」

大きな騒ぎになるのは予想できたはず

だからといって、対岸の火事とはいえない。リスク管理が専門の東京大学名誉教授、唐木英明氏は、

「群衆のなかでの圧死事故は世界中でまま起こり、日本では01年の明石花火大会歩道橋事故で、11人が亡くなりました。10月にもインドネシアのサッカースタジアムで125人が圧死しましたが、今回は特に規模が大きい」

と言って、問題点をこう指摘する。

「コロナ禍で人が集まれない状況が長く続いた後、規制が解除されて初めてのハロウィン。若者が大勢繰り出し、大きな騒ぎになるのは予想できたはず。リスク管理ができていれば、と残念です。ドラマで有名になって若者が集まりやすい歓楽街なら、規制当局は注視すべきでしたし、適切な規制をすることは、それほど難しくなかったはずです」

（以上、「週刊新潮」2022年11月10日号「危機一髪の日本人観光客が証言！ 韓国『ハロウィン154人圧死』でエネルギー大爆発の真因」より）

政争の火種にも

上記の記事で識者が指摘した通り、警備体制の不備は明らかだった。韓国警察は事故後ただちに捜査を開始し、区長や警察幹部ら複数を逮捕。現場を管轄していた警察署長に禁錮3年（業務上過失致死傷）の判決が言い渡されたのは、昨年9月のことである。

一方で、政争の新たな火種にもなった。野党のやり玉に挙がったのは、当時の尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権で行政安全部長官だった李祥敏（イ・サンミン）氏。尹氏とは高校時代からの友人であり、2024年の非常戒厳令では最側近として重要な役割を果たしたとされる人物だった。

デイリー新潮編集部