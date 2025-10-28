カウンセラー・作家Ryotaが警鐘！残業規制緩和で「自分の心潰すな」
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyotaさんが、『【問題多数】残業規制の緩和って大丈夫？働く時間とメンタル不調の関連性を解説』と題した動画を公開。労働時間の規制緩和が話題となる中、「残業上限の緩和で、長時間労働のストレスやメンタルヘルスへの影響が軽視されがち」と警鐘を鳴らした。
動画ではまず、「週に40時間が、人がギリギリパフォーマンスを良好に発揮できる限界です。それを超えると“働きすぎ”になります」と説明。さらに「週に55時間労働すると、メンタルヘルスへの悪影響が出るというデータがある」とし、毎日2～3時間の残業や休日出勤が、意外なほど簡単に“危険ゾーン”に達してしまう実態を解説した。
自身もかつて「月残業80時間を経験した」と語るRyotaさんは、「帰ったら何もできないし、精神的にもイライラしたり、日常生活にも支障が出る」と、長時間労働のリアルな体験を告白。加えて「月残業80時間超は“なんとかなる”レベルではなく、寿命をすり減らしている状態。復帰に4、5年かかることもある」と、その深刻さを強調した。
また、長時間労働のストレスで「ドーパミンを求めて散財や過食に走りやすくなる」と指摘。「結局、残業代でお金が貯まるつもりが、体調不良や浪費でむしろ損するケースが多い」と、経済面への悪影響にも触れた。「健康と自分の時間が守れる方が、結果的に生活の満足度が高い」と結論づける。
さらに、「残業ありきの社風が定着すると、『なぜ残業しないの？』という同調圧力が強まり、誰もが断りづらくなるリスクがある」と問題提起。自身も育児中であることに触れ、「家族や自分の時間が守れないような働き方は、長い目で見ると社会全体の不幸につながる」と警告した。
最後にRyotaさんは、「自分を守るための自己洞察力を持ち、自分の調子や残業時間をきちんと把握しましょう。限界を超える前に『休むべき時にちゃんと休むこと』が、生涯の損失を減らす」と訴え、「働きすぎで自分を潰さないように。自身の健康と心を守ることが何より大事」と力強く呼びかけて動画を締めくくった。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。