プロ野球・DeNAは27日、先日のドラフト会議で1巡目で指名した青山学院大・小田康一郎選手と指名挨拶を行いました。

ドラフト会議では1巡目の1回目の入札で、スタンフォード大・佐々木麟太郎選手を指名したことでも話題となったDeNA。その後、2回目の入札で小田選手との交渉権を獲得しました。

小田選手はDeNAの印象について「ベイスターズのファンの方々はすごい熱い方々が多い」とコメント。相川亮二新監督からは「僕と一緒で笑顔がいい」と声をかけられ、「（監督も）いい笑顔をされているなと思っていたんですけど、まぁ負けていないな、と。負けないように、今後も笑顔を取り柄に頑張っていきたいなと思います！」と意気込みました。

理想の選手像について小田選手は「優勝に導けるような選手になりたいのと、数年後にはNPBを代表するような、どのチーム、どのバッテリーからも警戒されるようなバッターになりたいな」とコメント。さらに『三冠王』についても目標にあげました。

さらに指名挨拶で印象に残っている相川監督の言葉を問われると「優勝し続けたい、勝ち続けたいというお話をされていて」と明かし、「僕たちも今、大学リーグ戦6連覇させていただいている中で、何か力になれるところはあるのかなと思ったので。なんとかチームに早くなじんで、1年目から優勝に導けるように頑張りたいなと思います」と力強く語りました。