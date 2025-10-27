辻希美、“模様替え”したリビングを公開「部屋の色のトーンがオシャレ」「リビング、ひっろ」「立派なお家」 5児の母、夫は杉浦太陽
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“模様替え”したリビングを披露した。
【写真】「立派なお家」「部屋の色のトーンがオシャレ」辻希美が披露した“模様替え”したリビング
辻は8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）を出産したばかり。現在は家にいる時間が長く「新しくちょっと環境を変えたいっていう気持ちになってしまいまして、とある家具を購入いたしました」と、リビング用に新しくテーブルとイスを新調したことを説明。
夢空ちゃんが寝ている隙を見計らって、YouTubeの撮影スタッフらと組み立て作業を行い、動画の後半では“リニューアル”したリビングをお披露目した。
テーブルとイスは、以前使っていたブランドと同じところのもので見た目にはそこまで大きな変化はないと笑う辻だが、テーブルは高さ調節ができ、コンセントやヒーター機能が付いて利便性が上がったことを伝えた。最終的には、11月末にL字のイスが届いて“完成”になるという。
イメチェンしたリビングに、ファンからは「部屋の色のトーンがオシャレ」「リビング、ひっろ」「立派なお家」「模様替えって楽しいですよね」「夢空ちゃんが生まれて、新しい環境にしようとみんなの力を合わせてリニューアルしようとする気持ちがあって行動するの素晴らしい！」「机の下のヒーター、これからの時期とってもよさそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
