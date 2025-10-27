サーティワンのクリスマス、おいしく楽しいアイスケーキやパーティーセットがラインナップ
【モデルプレス＝2025/10/27】サーティワン アイスクリームでは、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを実施。毎年人気の「クリスマス パレット」の新作をはじめ、「ポケモン」「トイ・ストーリー」「ハローキティ」「すみっコぐらし」など、人気キャラクターのデザインを含むバラエティ豊かなアイスクリームケーキ群を展開する。
期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
◆美味しいクリスマスに欠かせないアイスクリームケーキ
今年もサーティワンのクリスマスはワクワクする商品が勢揃い。
1ピースごとに違った味を楽しめる今年の「クリスマス パレット8」は、サンタクロースとトナカイ、スノーマンがクリスマスの準備をするストーリーを表現したデザイン。チョコレートのサンタたちがデコレーションされ、フィルムには世界中の子どもたちからの手紙と切手が描かれる。人気の「コットンキャンディ」や「ジャモカアーモンドファッジ」など8種のフレーバーを厳選して詰め込んだ。
「クリスマス パレット4」は、赤い包装紙と大きなリボンのフィルムをあしらい、大切な人に贈るクリスマスプレゼントをイメージしたデザイン。サンタクロースとクマがアイスケーキを届けに来るシーンを表現しており選りすぐりの王道人気フレーバーを4種を集めた。
◆人気キャラクターたちのにぎやかなアイスクリームケーキも
毎年好評の「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」が、今年は雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインで登場。薄い水色のホイップクリームでケーキベースをコーティングし、ピカチュウ、イーブイ、ポッチャマの砂糖菓子をトッピング。白いホイップクリームで雪化粧した木々を表現し、フレーバーは人気の「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」の組み合わせを使用した。
「トイ・ストーリー ／ クリスマス パレット6」は、今年30周年を迎えた「トイ・ストーリー」のプレゼントボックスがテーマ。サーティワンのケーキでは初めて、ロッツォとジェシーが仲間入りする。リボンをイメージしたホイップクリームデコレーションに、ウッディ、バズなどのチョコレートやピックを飾る。ロッツォのピースは「コットンキャンディ」とストロベリーフレーバーを使用するなど、キャラクターをイメージしたフレーバーをラインナップしている。
サンリオのハローキティがかわいい「ハローキティ クリスマス アイスクリームケーキ」は、バラのようなホイップクリームで華やかに仕上げたケーキに、大きめサイズのハローキティと双子の妹ミミィの砂糖菓子をデコレーション。ハローキティのリボンチョコをポイントにあしらい、「ベリーベリーストロベリー」「赤いコットンキャンディ」「チョコレートチップ」というフレーバー構成だ。
「すみっコぐらし クリスマス パレット6」は、すみっコたちが集まってパーティーを楽しむシーンをイメージしたケーキ。ふんわりとした色合いのデザインで、キャラクターのイメージに合わせた人気のフレーバーをラインナップ。たくさんのピックでかわいくデコレーションできる。
◆ワクワクが詰まったパーティーセットやハッピーフレンズも
好きなアイスクリームを10個（スモールorレギュラー）選べるテイクアウト専用セット「クリスマス パーティーセット」。
飛び出す絵本のようなBOXは、サーティワンアイスクリームファクトリーをテーマに、サンタたちがアイスクリームを作る工程を見学できるかのようなデザイン。BOX中央のベルトコンベアーに付属のピックをさし込んで遊べる仕掛けつきだ。
そして好きなスモールサイズのアイスクリームを、ホイップクリームやカラースプレーでかわいく変身させるハッピーフレンズに、この時期だけの「ハッピーフレンズ サンタ」が仲間入り。にっこりサンタのチョコレートとクリスマスモチーフのたまごボーロをトッピングして、クリスマスらしく仕上げた。あわせて、他のハッピーフレンズもクリスマスバージョンで提供される。
これらのクリスマスアイスクリームケーキ、クリスマス パーティーセットは、10月31日よりモバイルオーダー（午前10時〜）および店頭での予約受付を開始する。（modelpress編集部）
■MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）
期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
【Not Sponsored 記事】