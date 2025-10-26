この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで「【母親が嫌い】思春期息子の特徴と中学生から好かれるコツを完全解説」と題して配信を行ったのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。今回の動画では、中学生の息子との関係がギクシャクしてしまう母親たちに向けて、その原因と改善の具体的なステップを語った。



道山氏は、「完璧な子育てをしていても、中学生ぐらいになると母親を避ける子どもたちはいる」と語り、その主な理由を「一つは自立したい時期だから。自分でやる＝親から離れることだから、決して母親が嫌いだから避けているわけではない」と解説。また、「もう一つは“バカにされたくない時期”であり、親に干渉されることで友人からからかわれるのを避けたいという気持ちがはたらく」とし、「多少距離ができるのは全く気にする必要はありません」とアドバイスした。



しかし道山氏は、「次の『4つのNG行動』に気をつけて欲しい。これをやっていると、高校生になっても親子関係が戻らない場合が多い」と注意喚起。そのNG行動として「過干渉」「否定的な言葉」「きょうだい・他人との比較」「感情をぶつけること」を挙げ、「全てを完璧にやめるのは無理でも、頻度を減らすことが関係改善の第一歩」と述べた。



さらに、息子に好かれる親になるための“3つのコツ”も紹介。「1つ目は干渉は最低限に。本人や周囲に迷惑をかける場合のみ注意すれば良い」とし、「2つ目は“嫌がられない愛情表現”を心がける。年齢に合わせた関わり方を意識してほしい」と説明。最後に「プライベートには深入りしすぎず、適度な距離感を大切に」と重ねて強調した。



また、動画終盤では「思春期に入ったら“待つ子育て”にシフトすること。いつでも頼られたら助けるよ、というスタンスでいることで、子どもが困った時に自分から相談に来る」と道山氏。「挨拶は笑顔で、周囲の男性（父親やおじ、学校の先生など）にもサポートを頼ると良い」とまとめ、「より詳しい内容は無料講座やオフィシャルサイトも参考にしてほしい」と呼びかけ、締めくくった。