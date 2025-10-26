◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発し、9回1失点完投勝利を収めた。日本投手初のWSでの複数勝利。同一年ポストシーズン（PS）での2試合連続完投は01年のカート・シリング（Dバックス）以来、24年ぶり。ドジャースの選手がWSで完投勝利を収めるのは1988年のハーシュハイザー以来、37年ぶりの快挙となった。チームの「顔」でもあるムーキー・ベッツ内野手（33）も手放しで褒める山本の快投だった。

遊撃のポジションから見る右腕には安心感しか感じなかった。実績、経験とも豊富で数々の投手を見てきたベッツをして「ただ、この瞬間を楽しむしかない。彼が僕たちのチームにいることを本当に嬉しく思います」と言わしめる山本の投球内容だった。

この日は無安打に終わったが「もし打てないなら、実際あまり打てていませんが、守備で貢献しなければならないということです」とどんな形でもチームの勝利に貢献することを目的とする。数々の攻守で山本を盛り上げたが「僕はショートを守るのが本当に好きなんだ。特にこういうタイプの試合では、とても楽しい。だからああいうプレーをできるのは嬉しいですね」と投球内容との“相乗効果”だったことを強調した。

前夜は6回に9点を失うなど、相手打線の迫力に飲み込まれ大敗を喫した。だがチーム全体が雰囲気を引きずってはいなかったと言う。「本音で言えば、昨日のことなんて誰も気にしていませんでした。あれもシリーズの一部にすぎません。向こうも本当に良いチームですから、敬意を払わないといけません。プレーオフをずっと簡単に勝ち進めるなんて、そんなことはあり得ません。どこかで1試合落とすのは時間の問題です。だから“明日がある”と考えるだけです」。強いメンタリティーで勝敗をタイに戻した。

決戦の舞台は本拠地・ロサンゼルスに移る。数々のスターが在籍するドジャースには、スターをまとめられる精神的支柱のベッツがいる。