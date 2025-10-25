今や日本人レスラーも主役の1人として活躍している世界最大のプロレス興行が日本公演を開催。当日はカリスマたちが日本ならではのファンサービスを披露し、大盛り上がりとなった。

【映像】長身美女も反逆のカリスマも揃い踏みで“俺だ俺だ”ポーズに大歓声

10月17、18日に両国国技館で開催された世界最大のプロレス興行「WWE」の日本ツアー「WWE SuperShow Japan」。大盛況となった今ツアーの模様はファンや公式のSNSでも多く取り上げられているが、とりわけ20日にWWE公式インスタグラムがアップした蔵出し映像に、多くの反響が寄せられている。

映像では、WWEでも屈指の人気を誇り、日本のSNSでも「本当に存在するのか」とそのビジュアルとキャラクターが大バズりした“最恐女王”リア・リプリーと、直近のストーリーでリアとタッグを組んでいる日本人女子レスラーのイヨ・スカイ、さらに14年ぶりに来日した“反逆のカリスマ”CMパンクがリングに揃い踏みとなり、ファンの歓声に応えている。するとパンクがおもむろに、イヨの決めポーズとなっている自身を指さす“俺だ俺だ”ポーズを披露。イヨや観客が盛り上がると、リアもそれに呼応して同じポーズを披露し、会場を沸かせた。

日本公演らしい特大ファンサービスに投稿のコメント欄も「パンクがめっちゃ楽しそう」「最高の3人」「すっかりお父さんみたいなパンク」「またすぐに日本に来てほしい」「この家族みたいな3人を愛してる」と世界中からリアクションが届いていた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved