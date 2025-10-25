◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

ドジャースのブレーク・スネル投手（32）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）初戦に先発。5回0/3を投げ、毎回の8安打を浴びて5失点で降板。チームも大敗で今ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。

初回から満塁のピンチを招くなど、本来の調子ではない中、我慢の投球を続けたものの4回にバーショに同点2ランを被弾。6回は先頭のビシェットに四球を与えると、その後、安打と死球で無死満塁のピンチを招き、2番手・シーハンと交代。シーハンがクレメントに勝ち越し打を許すなど、塁上の走者をすべて生還させてしまい、左腕は結果的に5失点となった。

試合後、スネルは「単純に言えば、ボールをうまくコントロールできなかった。真っすぐのキレも良くなかったし、チェンジアップも狙ったところにいかなかった」と制球が今一つだったと振り返り「最後のイニング（6回）でも同じ。四球も出してしまったし、できることをやれなかった」と淡々と語った。

その上で「正直、フラストレーションはあるけど、学びはあった。自分の力は分かっているし、自信もある。単にミスをしただけだね」と本来の力を発揮できなかったとした。

13日（同14日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦から登板間隔が開いたが「言い訳にはしたくない。準備はできていなければいけなかった」ときっぱり。「たとえ1カ月空いても、マウンドに立つなら投げる準備を整えておくべき。今日はそれができなかっただけだ。次はもっと良くする」と次回登板を見据えた。