¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Ï²¯Ã±°Ì¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë°ãÌó¶â¤òÊú¤¨¡¢23Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤¿ÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼«Âð¤òÇä¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¾õ¶·¤é¤·¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÈ¿·â¤ÇÆü¥Æ¥ì¤È¡È¥³¥ó¥×¥é¥Ð¥È¥ë¡ÉËÖÈ¯¡Ä¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤ÎÀè¤Î¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤¬³«¤¯¤È¤
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¼«Âð¤Ï5²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÅö¤Ê»ñ»º²È¤Î¾å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ô¤®¤Ã¤×¤ê¤È¤â¤É¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë½µ´©»ï·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÏÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¤Ç¤¤ëÌî³°»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Åç¤ÎÀ¾¶¿Â¼¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à2¸ÄÊ¬¡ÊÌó8ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼ÚÆþ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH‼¡Ù¤Î´ë²è¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO-BA¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï7·î¤Ë»ö¶È½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î»ñ»º¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ø¡ÊÅÚÃÏ¤Î¡ËÇäµÑÂå¤Ç¼ÚÆþ¶â¤òÏÅ¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿½Î©¿Í¡Ê¹ñÊ¬¡Ë¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¾õ¶·¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¿äÄêÇ¯¼ý2²¯±ß°Ê¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂÆþ¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡©
¡¡¤¢¤ë¹¹ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»î»»¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÈà¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥®¥ã¥é¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó50Ëü¡Á100Ëü±ß¡£½Ð±é²ó¿ô¤Ê¤É¤«¤éÃÆ¤½Ð¤¹¤È¡¢Ç¯´Ö¤ËÌó1²¯¡Á1²¯5000Ëü±ßÁ°¸å¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CM¤â1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó3000Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢Ê£¿ô·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÌó9000Ëü±ß¶á¤¤¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢²»³Ú³èÆ°¡¢½ñÀÒ½ÐÈÇ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÇ¯´Ö1000Ëü¡Á2000Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤¬ÇÑ¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éû¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò°÷Êó½·¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý2²¯±ß°Ê¾å¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó·ÁÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê¸½STARTO ENTERTAIMENT¡Ë»þÂå¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂÆþ¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤ÏÇä¤ì¤ì¤ÐÀÄÅ·°æ¤Î¹â³Û¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹ñÊ¬¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¹¤¯¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤Ç¶È³¦¤«¤éÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ê¤É¤«¤é¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±¤¸¸µ¥¸¥ã¥Ë¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹ñÊ¬¤âÆü¥Æ¥ì¤«¤é¤Îà¹ðÈ¯á°Ê¹ß¡¢¼«ÂðÆð¶Ø¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¶Êâ¤Ê¤É¤Ç³°½Ð¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤¦¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¶È³¦¤ÎÎ¢ÌÌ¤ò¹ñÊ¬¤âÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
