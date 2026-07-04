3日、曽於市の自宅に放火し、全焼させたとして27歳の男が緊急逮捕されました。現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕されたのは曽於市末吉町深川の無職、岡元翔野容疑者27歳です。岡元容疑者は3日正午ごろ、木造平屋建ての自宅に放火し、全焼させた疑いがもたれています。消火活動中に周辺を歩いていた岡元容疑者を通行人が見つけ、不審に思い警察に通報しました。警察が事情聴取をし、岡元容疑者が火をつけたことを認めたため