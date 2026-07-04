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最高気温35℃以上の猛暑日が急増へ 8日以降は熱中症に警戒を

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 来週後半は太平洋高気圧が強まり、35℃超の猛暑日が急増する予報だ
  • 台風の影響も受け10日〜11日頃は西日本を中心に猛烈な暑さになるとみられる
  • 急激な気温上昇で熱中症リスクが高まるため、積極的な暑さ対策が求められる
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