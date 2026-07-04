『ケロロ軍曹』16年ぶりの新作となる劇場版『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日、公開された。このたび、アニメ初回放送時からケロロ軍曹の声を務めてきた声優の渡辺久美子にオリコンニュースがインタビュー。「再会ではなく続きの感覚」とブランクを感じさせない小隊の絆や、放送開始当時の知られざる葛藤や「中毒性」へのこだわり、自宅の等身大フィギュアと過ごす愛おしい日常までたっ