¡Ö¤½¤Î¤Æ¤¤¤É¤ÎÀïÀÓ¤Ç¡Ä¡×ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¸æÆ²¶Ú¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¡ÖÄ¹Ç¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡×
¸æÆ²¶Ú¤ò¹Ô¿Ê¤¹¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¤¤¤Þ¤ä´ØÀ¾¤Î´¿´î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈÆî²¼¤¹¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡É¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¸æÆ²¶Ú¤ò¡ÈËÌ¾å¡É¤·¤¿Æî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡½¡½¡£¤½¤Îµ°À×¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÅ´¤ÈÌîµå¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤Îµ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¾å¾Ï°ì¡Øºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥° Æ»ÆÜËÙ¤È¸æÆ²¶Ú¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤òºÌ¤Ã¤¿
2023Ç¯¤Îºå¿À¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¡¡¸æÆ²¶Ú¤ÎÏÃ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸æÆ²¶Ú¤ÏÂçºå»Ô¤ÎÃæ¿´¤òÆîËÌ¤Ë¤Ä¤é¤Ì¤¯ÂçÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤Î¼Ò²°¤¬Î¾Â¦¤Ë¤Ê¤é¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¹Ô¿Ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢ºå¿À¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¤È¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ°ì¤ò¤¤á¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¾µåÃÄ¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢´ØÀ¾¤ËËÜµò¤ò¤ª¤¯¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê³®²Î¤Ïºå¿À¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÜÀï¤¬¤Ä¤Å¤¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºå¿À¤È¤·¤Æ¤â¡¢4¾¡3ÇÔ¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¡Ê¤¤ó¤µ¡Ë¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤â¡¢¤è¤¯¤¿¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Ìîµå¹¥¤¤Ï¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¤¤¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
