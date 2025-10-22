東京ガールズコレクション（TGC）とKAWAII LAB.が初めてタッグを組む、KAWAIIを凝縮した祭典『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（以下、カワコレTGC）』が2026年1月11日（日）にツインメッセ静岡にて、開催することを発表した。

『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』

『KAWAII LAB.』メンバーが大集合するKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC初開催

本イベントには、KAWAII LAB.に所属する5組のアーティストが総出演。今月2025年10月8日（水）の台北公演を皮切りに、グループ史上初となるアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」を開催中のFRUITS ZIPPERをはじめ、代表曲「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、2025年に大ブレイクを果たしたCANDY TUNE、11月に初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-」を控えるSWEET STEADY、今年開催した全国ツアー「1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』」で48,000人を動員したCUTIE STREET、そしてデビューを目指す次世代メンバーKAWAII LAB. MATESが出演する。

TGCならではの華やかなステージ演出と、KAWAII LAB.が世界に発信する多彩なアイドルカルチャーが融合し、ここでしか見られない特別なイベントとなる。

コンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす。」。ファッション、音楽、カルチャーを通じて“KAWAII”という感性をポジティブな力に変え、日本から世界へと届けるというKAWAII LAB.の理念を体現する。メンバーによる特別企画や観客と一緒に楽しめるコンテンツも予定されており、新しい年の幕開けにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を静岡から発信する。特別企画の詳細は決定次第発表される予定だ。

出演する各メンバーからコメントが到着

＜FRUITS ZIPPER＞

今回初めての「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」開催、とっても嬉しいです♡ 静岡での開催ということで、私たちFRUITS ZIPPERもステージから静岡を思いっきり盛り上げられるように、元気いっぱいがんばりますっ！ファッションと音楽、そして“NEW KAWAII”の力で、会場のみんなが笑顔になれるようなキラキラのステージをお届けします♪ 静岡の皆さん、そして全国の皆さんに、私たちらしいハッピーをお届けしますので、楽しみにしててくださいね♡

＜CANDY TUNE＞

私たちらしいポップでカラフルな世界観を、音楽とともに精一杯お届けします！会場にお越しの皆さまに、笑顔と「かわいい」があふれる時間をお届けします！！みんなで楽しんでいただけるよう、心を込めてパフォーマンスします！楽しんでいきましょう！！

＜SWEET STEADY＞

「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」初開催うれしいです！全グループが大集合する特別な1日がやってきます！2026年のはじまりを、KAWAII LAB.そしてすいーでぃーのみんなと一緒に迎えられるなんて幸せです♡ここだけの企画や、ファンのみなさんと一緒に楽しめることもたくさん用意してるよ！笑顔でいっぱいの1日にして、新しい1年をいっしょにスタートしようね！

＜CUTIE STREET＞

「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」の初開催が決定しました！私たちきゅーすととしても初めての静岡でのイベントで、お世話になっている、そして憧れのTGCさんとタッグを組んで、ファッションと音楽で静岡をめいくあっぷしちゃいます♡「KAWAII MAKER」として、2026年もみなさんに「KAWAII」をお届けしていくのでよろしくお願いします！

＜KAWAII LAB. MATES＞

今回、初開催となる「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」にKAWAII LAB. MATESが出演できとっても嬉しいです「おでん」のような熱々のステージにできるようKAWAII LAB. MATESらしい「可愛いさ」「明るさ」「元気さ」をお届けしちゃいます♡みんなと一緒に楽しい年初めにしましょ♡

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC 開催概要 】

●日時

2026年1月11日（日） 開場12:00 開演14:00

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席 11,000円（税込）／枚

アップグレードチケット ＋4,000円（税込）／枚

※4歳以上はチケットが必要

【販売スケジュール】

KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB先行（抽選）受付期間：10月25日（土）18:00 - 10月31日（金）23:59

FRUITS ZIPPER FC先行（抽選） 受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

CANDY TUNE FC先行（抽選） 受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

SWEET STEADY FC先行（抽選） 受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

CUTIE STREET FC先行（抽選） 受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

TGC Premium会員先行（抽選） 受付期間：11月08日（土）18:00 - 11月14日（金）23:59

TGC公式LINE先行（抽選） 受付期間：11月22日（土）18:00 - 11月28日（金）23:59

※KAWAII LAB.および各グループのファンクラブ先行でチケットをご購入いただいた方は公演日までファンクラブ会員の継続が必須となります。

●キャスト

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATES ほか

●公式サイト

『 KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC』公式サイト