◇パCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

日本ハムの新庄剛志監督（53）は20日、ソフトバンクに1―2で敗れ9年ぶり日本シリーズ進出を逃した後「いやもう、めちゃくちゃ良いファイナルだったし、めちゃくちゃ良いシリーズでしたね」とすがすがしい表情で語った。

指揮官は続けて「やっぱりシーズン通して、頂点を獲ったソフトバンクさんが…1位同士が行くのが日本シリーズなので…僕たちがいくべきじゃないと。でも来年は、まだまだ強くなるんで、断トツで優勝して日本シリーズに行ける準備をします」と力強い言葉で、就任5年目でのリーグ制覇、その先の日本一を早くも見据えた。

同じ舞台で昨年は3連敗。あれから1年、指揮官は「そりゃ成長したでしょう。3連勝したんですから。今日も物凄くいいゲームだったし…あと一歩ね…あと一歩だったんですけど、まあてっぺんを獲ったソフトバンクさんがね、最後に勝ち抜くっていうのは、まあ凄いチームだなと思います」としみじみと言葉を紡いだ。

シーズン終戦。来年に向けて「まだまだ…。個人成績を見たら、やっぱり…そこまでいい成績を残していないんで。もうワンランク成績を上げていけば、またさらに強いチームになると思うし、来年はある程度もう強くなってるんで、固定したメンバーで戦っていけるような準備はしていきますけど、僕ですからね（笑い）。まあでも、ファイターズというこのチームは、今のところあの、2チームつくれたんで、そこから1チームに絞っていって、ま、来年強いファイターズを見せて…。1年間ありがとうございました。はい、また来年よろしくお願いします」と明るい表情で展望を明かした新庄監督。最後に藤川球児監督率いる阪神とシリーズの舞台で戦いたかったか問われると「ああ、姿は見せたい…見せたかったですね。こっち半分はタイガース、こっち半分はファイターズ。22番着けて。準備はできてなかったけど」と左右真っ二つの日本ハム＆阪神ユニホーム構想を少し残念そうに明かした。