「実物見て大感動した！」【しまむら】デザイン優勝♡「激かわワンピ」

秋が深まってきた今の時期。コーデの即戦力になるアイテムを探しているなら、1枚でサマ見えが狙える【しまむら】のワンピースが狙い目かも。今回は、@collin_wearさんが絶賛のキャミワンピースに注目しました。一癖あるデザインがアクセントになり、ワンランク上の着こなしが楽しめそう。ぜひワードローブに迎えて。

胸元のウェーブデザインが女性らしいキャミワンピ

【しまむら】「TT*YUUアシメキャミOP」\1,969（税込）

@collin_wearさんが、「可愛くて実物見て大感動」したというキャミワンピース。胸元のウェーブカットはアシンメトリーになっており、一癖あるデザインが光ります。ウエストはバックゴム入りで、メリハリのある美しいシルエットを演出。高めの位置に切り替えがあるので、スタイルアップも期待できそうです。

レースのインナーと合わせた上品な秋コーデ

Tシャツやブラウスなどインナーしだいで、さまざまなレイヤードスタイルが楽しめます。レースインナーと合わせれば、女性らしさも上品さも備わったコーデに。肌寒くなってきたら、ジャケットやカーディガンを羽織るのもおすすめ。@collin_wearさんによると「インナー次第でロングシーズン着られる」とのことで、コスパの良さも魅力的です。

