人種差別をなくすために「人種」という分類に執着する…ウォーク運動の活動家が繰り返す不毛な「パラドックス」

根本的な不平等

古典的な自由主義は、私たちの傷は時間が癒やしてくれると信じていた。すべての人に同じ権利を認め、個人を公正かつ平等に扱いさえすれば、正義への欲求はおのずとかなうものだ、と。だが、WOKEの活動家は、現実はそれほど単純ではないと、正当に指摘する。なぜなら、中立なやり方、平等な権利、個人の自由などで覆い隠したところで、既存の社会的不平等がなくなるわけではないからだ。根本的な自由という条件下でさえ、根本的な不平等は生きながらえる。

それなら、中立という幻想を放棄すればいいではないか。あるころから、あるグループの集団的アイデンティティを強く強調して、そのグループの不満を流布したほうが、大きな成功が得られることに気づく人が出てきた。白人は、白人としてのアイデンティティと、それに伴う「白人の特権」を思い出すべきで、有色人種は、兄弟そして姉妹と団結し、自分たちのことを「部族」とみなすことで、人種差別構造を解体し、自らの苦しみを政治通貨に両替すべきだと求められるようになった。皮肉なことに、WOKEを通じて目覚めた人々のサークルでは、「人種」は自然科学と無関係の社会的な仕組みであると広く認められるようになったと同時に、この社会的な仕組みである人種という考えが、かつてないほどに強く強調されるようになった。

白人、黒人、アジア人など、日常的な会話においてさまざまな民族的由来を示すために用いられるカテゴリーは、ある程度は歴史を共有する集団遺伝学的に同定可能な分類に対応している。しかし、この分類は依然としてあまりに粗い。BIPoC〔訳注：黒人（Black）、先住民（Indigenous）、有色人種（People of Color）を指す、米国などで使われる言葉〕などといった新しい言葉の多くは初めから、組織的な差別や疎外の犠牲者としてのステータスに応じて集団を分類することを意図している。

「人種」的分類

時代遅れだと認識されている「人種」的分類が過剰に強調されることに、多くの人は困惑している。白人に対して、彼らが白人であると何度も言い聞かせることがいいアイディアだと、誰が思うのだろう？たとえそれが集団的な謝罪と改善の誓いのためだとしても、白人が「白」の旗の下で団結することを、進歩的で救済的だと考える者など皆無に等しいだろう。

人種差別をなくすために「人種」という分類に固執するという、この一見パラドックスだと思える傾向は、コメディアンのジョージ・カーリンの「平和のために戦うことは、処女のためにセックスするのと同じぐらいばかげている」という言葉を思い出させる。残念ながらこの傾向はウォーク運動の奥深くに刻み込まれている。なぜなら、疎外の犠牲者が目覚めるとは、自分に対する差別の現実に目を光らせつづけることであり、差別の受益者や加害者にとっては、自らの集団的特権を認め、以後は自分のことを「白人支配」の共犯者と理解することを意味しているからだ。

