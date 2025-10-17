59万台ものリコール対象製品が野放しに！？　突如燃えるモバイルバッテリー「ヤバい製品」の見分け方

火災、機内で発火…多発するリチウムイオン電池の事故

モバイルバッテリーなどに搭載されるリチウムイオン電池の発火事故が相次いでいる。電車や航空機などの交通機関に乗客が持ち込んで発火し、火傷する人も出ているほか、屋内で発火して火災につながったケースもある。リチウムイオン電池の発火事故多発を受けて、消費者庁は10月初旬、注意喚起のためのサイトを公開した。

東京消防庁がまとめた’23年のリチウムイオン電池関連火災167件のうち、製品用途別ではモバイルバッテリーが44件と最も多く、次いでスマートフォン17件、電動アシスト付自転車14件、コードレス掃除機13件などとなっており、モバイルバッテリーの事故が突出している。

リチウムイオン電池は便利だが、デリケートで燃えやすい性質を持つ。製品評価技術基盤機構（NITE）の宮川七重・製品安全広報課課長は、「軽く、小さく、大容量で便利なため、携帯用の充電式製品に使いやすい。ただし、その内部は燃えやすい物質でできている」と言う。

なぜ突然発火するのか？ リチウムイオン電池の仕組みと危険性

リチウムイオン電池の内部は、正極と負極がセパレーターと呼ばれる膜で分離されており、その隙間を電解液が満たしている。充電と放電は、リチウムイオンがこの膜を通って電極間を移動する際に起こる化学反応である。この一つの構成単位を「セル」と呼び、セルを狭いスペースに複数接続することで大容量のリチウムイオン電池は作られている。

この電解液が「灯油と同程度に燃えやすく、熱に弱い」（宮川氏）という。熱が加わることで化学反応が起こり、可燃性のガスが発生する。電池が膨らむケースが報告されているが、「熱暴走」と呼ばれるこの現象が原因である。可燃性ガスが機器のひび割れなどから漏れ出すと、発火源となる。

一方、落下などの衝撃で内部が破損し、正極と負極が接触するとショート（短絡）して発熱し、その熱が引き金となって電解液が化学反応を起こし、熱暴走につながるケースもある。

直射日光など、高温に弱いのもリチウムイオン電池の特徴である。NITEが’20年から’24年の搭載製品の事故（計1860件）を月別に分析したところ、６月、７月、８月と気温の上昇とともに事故件数が増加し、夏場に多発する傾向が見られた。リチウムイオン電池の特徴を理解し、適切な使用を心掛ける必要があるのだ。

信頼できるメーカー品を購入する

衝撃や高温を避けても、品質管理が杜撰だったり、設計ミスがあったりすると熱暴走の原因となる。どうすれば不良品ーー「ヤバい製品」を避けられるのか。

まず、購入時に信頼できるメーカーを選ぶことが大事だ。NITEは、安価な「非純正バッテリー」で火災を伴う事故が多く発生していると指摘している。安価な製品には「異常時に安全保護装置が作動しない」「通常使用でも事故に至る」「事故の際に事業者の対応や保証が受けられない」などのリスクがあると宮川氏は言う。

「製品に記載された事業者にきちんと連絡がつくかどうかが重要。連絡先が海外で意思疎通が困難な場合もあり、国内に連絡先がある事業者を選ぶことがリスクの低減につながる」（以下「」内は宮川氏）

見落としがちなのが、搭載製品のリコール（回収・無償修理）情報である。発火事故の中には、利用者がリコール情報に気づかないまま製品を使い続けていた事例もある。NITEによると、搭載製品のリコールは’20年から’24年にかけて360件以上あったという。

直近３年間のリコール対象のモバイルバッテリー製品は約59万台にのぼり、リコールに気づいていない利用者が少なくないとみられる。宮川氏は「リコール情報が利用者に届きづらい現状がある。定期的にリコール対象になっていないか確認する習慣をつけてほしい」と警鐘を鳴らす。

また、たとえ優良な製品であっても、誤って落下など強い衝撃を与えてしまった場合はどうすればいいか。

「使用を中止し、急な発熱や膨張などの変形がないか確認を。衝撃を受けた直後は異常がなくても、その時の損傷が原因で後から発火することもあるので、しばらくは目の届く範囲で注意深く使用してほしい」

温度帯にも注意が必要だ。リチウムイオン電池製品には使用可能温度や充電可能温度の目安が示されていることが多い。それぞれの目安を確認しておこう。製品が発熱し、熱くなり過ぎたら、ただちに使用を中止するのが鉄則だ。

ところで、モバイルバッテリーの寿命はどの程度なのか。ヤマダ電機やエレコムのサイトによると、使用・保管状況にもよるが、300〜500回程度の充電が目安となっている。これは、毎日フル充電するならば１年〜１年半、３日に１度なら約４年に相当する。古くなったモバイルバッテリーは、内部の電解質が酸化してガスが発生し、発火や破裂の恐れがある。寿命にも目配りしたい。

「ヤバい製品」とは…安全に使うための７つのポイント

リチウムイオン電池の特徴とリスクを理解し、以下の点に注意したい。

１．連絡先が確かな事業者の製品を選ぶ。２．類似製品と比べ極端に安い製品は安全保護装置の不備などの恐れがあるので避ける。３．リコール対象となっていないか、定期的に確認する癖をつける。４．落下や、ズボンのポケットに入れたまま座るなど、強い衝撃や圧力をかけないよう注意する。傷や膨張などの変形があれば、発熱や発火の恐れがあるため、使用を止める。直後は大丈夫でも、時間を経て発熱や発火につながることもあるため、経過観察が必要。５．発熱、膨張、液漏れ、異臭に注意する。以前より充電に時間を要する、以前より熱くなるなどの異常が見られたら、使用を中止する。経年劣化で熱暴走しやすくなっている可能性もあるので、事業者の修理窓口に相談する。６．製品説明で推奨された温度帯で使用および保管、充電をする。炎天下の車内、直射日光、暖房器具の近く、かばんや布の中などの熱のこもりやすい場所は避ける。７．充電時は製品を監視できる状況が望ましく、就寝中や外出中の充電は避ける。

リチウムイオン電池は処分にも注意が必要だ。リチウムイオン電池が混入していたために起きたとみられる火災でゴミ処理場が焼失するなど、巨額の損失も発生している。リチウムイオン電池の処分について、環境省は今年春、市町村向けの適正処理の方針と対策をまとめている。それによると、埼玉県さいたま市は54ヵ所にある電池回収ボックスで回収し、利用者に絶縁テープの使用を促している。

また、家電量販店の中には店頭で回収してくれるところもある。製品を処分する際には、最寄りの自治体が定める捨て方を確認し、適切に処分したい。

使用法、処分法をよく理解し、便利で身近なリチウムイオン電池をうまく安全に活用してほしい。

取材・文：浅井秀樹