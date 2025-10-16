この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「塾を辞めても子どもの成績は伸びる！」～親子で取り組んだ3つの秘訣を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで日々思春期の子育て情報を発信している思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【事例紹介】塾をやめても成績が伸びた理由と親子がやった４つのこと」と題した動画を公開。今回は「塾をやめたのに成績が伸びるケースは意外とある」と語り、その理由と親子での具体的な取り組みを、実際の支援事例を交えて解説した。



動画冒頭、道山氏は「お子さんの成績を上げようと思った時に、最初に考えるのが学習塾ですよね」としつつ、「実は塾を辞めることで成績が上がる子も結構います」と持論を展開。今回は、中1から塾に通っていたものの成績が思うように上がらなかった“中田さん”親子の事例を紹介した。中田さん親子は、通塾の大変さから退塾し、道山氏が提供するオンラインプログラムに参加した結果、「5教科合計343点から4ヶ月後には385点へ。しかも平均点が下がる中で換算するとプラス56点の大幅アップ」と成績を飛躍的に伸ばしたという。



では、成績が伸びた理由は何か。道山氏は「成績を上げるコツは、親子関係を良好にし、やる気を引き出し、勉強効率を高める3つのステップが大事」と語る。中田さんの場合、（1）転職して子どもと過ごす時間を増やしたこと（2）勉強を親子で一緒に行い、頑張った時にはシールで応援するなど励ましを与えたこと（3）効率的な勉強方法を親から伝えてサポートしたこと、という3つのサポートが成績アップにつながったと説明した。



また、「塾は主に勉強効率アップの役割。しかし、良好な親子関係や子どものやる気が備わっていない状態で塾に通わせても、効果は出にくい」と強調。加えて、通塾が負担だったり、子ども自身が通う意欲を持てないと「塾の時間より家で親と一緒に勉強したほうが成績は伸びる」と語り、「塾は自宅から最低でも15分以内で行ける場所がおすすめ」とアドバイスした。



最後に道山氏は「無料で配信している『7日間成績アップ無料講座』を8万人以上が受講し、成績アップの報告が多数寄せられている」と紹介。動画の締めくくりとして「動画やサイトを活用し、親子での取り組みを始めてほしい」と語った。