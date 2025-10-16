アップル（Apple）は、同社独自の“Appleシリコン”の新型チップ（SoC）である「M5」を発表した。新しい14インチMacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Proに搭載される。

これまでの「M4」チップからほぼすべての面で進化を遂げたとのことで、特にAIの処理性能が大幅に向上した。第3世代の3nmプロセスで製造される。

AIパフォーマンスの飛躍的向上

M5チップは、AIのために開発され、次世代GPUアーキテクチャーにより、AIとグラフィックス処理のために最適化された。

M5に搭載される10コアGPUは、各コアにNeural AcceleratorというAI処理に特化した専用ユニットを装備。これはこれまでにない構造とのことで、GPUベースのAIワークロードの実行速度は劇的に向上するという。

たとえば、前世代の「M4」と比べ、「M5」は4倍超のGPU演算性能を誇る。AIパフォーマンスは、M1と比較すると6倍を超える速さとなる。

性能向上により、Draw Thingsのようなアプリで拡散モデル（画像を生成するAIモデル）を実行する作業や、大規模言語モデル（LLM）をローカル（デバイス内）で実行するAIを活用したワークフローが、劇的に高速化される。

また、GPUやCPUのNeural Acceleratorを補完する形で、より高速な16コアNeural Engineも搭載している。Neural Engineでは、Apple Intelligenceのパフォーマンスも強化。Image Playgroundなどデバイス上で動作するAIアプリがより速くなり、Apple Intelligenceモデル全体のパフォーマンスが向上する。

高性能なCPU構成

M5に搭載されるCPUは最大10コアで構成される。

たとえば同時に発表されたiPad Proでは、1TBと2TBの場合は10コア（4つの高性能コアと6つの高効率コア）となる一方、256GBと512GBでは高性能コアが3つの計9コアとなる。

マルチスレッドパフォーマンスは、M4と比較して最大15％高速になる。

処理能力を支えるユニファイドメモリの強化

M5チップでは、ユニファイドメモリの帯域幅が153GB/sとなる。M4と比較して約30％増えることになり、M1と比べると2倍以上増加している。

ユニファイドメモリでは、CPU、GPU、Neural Engineといったチップ全体が単一の大規模なメモリプールにアクセスできる設計とされている。これにより大規模なAIモデルをオンデバイスで処理できる。

また帯域幅が増え、高速化に寄与することは、AI処理の向上に加え、アプリのマルチスレッドパフォーマンス（複数の処理を同時に行う速度）の向上にもつながる。さらにクリエイティブアプリやゲームでのグラフィックスパフォーマンスもより高速になる。

M5は最大32GBのメモリ容量を備える。Adobe PhotoshopやFinal Cut Proなどの負荷の高いアプリを同時に実行しながら、バックグラウンドで大規模なファイルをクラウドにアップロードするといった作業をシームレスに進められるという。

進化したグラフィックス性能

M5チップのGPUでは、強化されたシェーダコアを備え、グラフィックス表現で従来よりも進化した処理能力になる。

グラフィックス面での総合的な処理能力は、M4と比べ最大30％高速となり、M1との比較では最大2.5倍に達する。

また、光の挙動をシミュレーションし、よりリアルな映像を生成する技術である第3世代のレイトレーシングエンジンも搭載している。レイトレーシングを使用するアプリでのグラフィックス性能は最大45％向上する。

M5は、再設計された第2世代のDynamic Caching（動的にキャッシュメモリを管理する仕組み）と組み合わせることで、ゲームや3D表現などで強みを発揮するという。

M5搭載デバイスのうち、たとえばApple Vision Proは、micro-OLEDディスプレイで表示するピクセル数が10％増加し、リフレッシュレート（画面更新頻度）は最大120Hzになる。これにより細部がより鮮明になり、よりなめらかな表示パフォーマンスが得られ、モーションブラー（残像感）が軽減される。