カーショー、フリーマンが視察

ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで異例の屋外フリーを行った。移籍後のレギュラーシーズンでは初めて。豪快な推定150m弾を放つなど、32スイングで14発の柵越えを放ったが、フレディ・フリーマン内野手がまさかの発言をした。

ブルペン投球を終えて、登場曲が流れる中で打席に立つと豪快アーチを連発。一塁ベンチ付近ではフリーマンの他にクレイトン・カーショー投手、マックス・マンシー内野手、デーブ・ロバーツ監督も見守っていた。

プレーオフでは打撃で結果を出せていない。8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。練習前には会見を行い「しっかりとした打席を送れるように、打席のクオリティを高めていくっていうのがまず最初にやるべきことかなとは思っています」と語っていた。

豪快な柵越えを量産したが、ファーストスイングはまさかの空振り。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者は自身のX（旧ツイッター）で「オオタニはムーンショットをかっ飛ばしている。そのうちの1つは右翼に設置されているパビリオンの屋根に着弾した。フレディ・フリーマンは『彼はパワー不足だ！』と冗談を言った」と綴った。（Full-Count編集部）