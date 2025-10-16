非甘党さん向け！【スタバ】マニアが教える「ほろ苦カスタム」って？

【スターバックス】で甘すぎないドリンクを楽しみたい時は「ほろ苦カスタム」を試してみて。心を落ち着かせてくれそうな、少しビターな味わいがリッチな気分に浸らせてくれるかも。今回はフラペチーノ®をベースにした、マニア考案のカスタムをご紹介します。

チョコ好きさんにぴったりなカスタム！

@stb_____gramさんが「非甘党さんにもおすすめ」「少しほろ苦」と語るこちらのカスタム。「ダーク モカ チップ フラペチーノ®」に「ロースト多め」「パウダー多め」「チョコチップ多め」「チョコレートソース追加」した、深みのある味わいが楽しめそうな一杯です。ロースト多めにしている分、よりコーヒーの風味が感じられそう。リッチな気分を満喫したい時に試してみては？

キャラメルのビターな風味も感じられそうなカスタム！

「エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®」に「キャラメルシロップ追加」「キャラメルソース追加」「ブラウンシュガー多め」したこちらのカスタム。@stb_____gramさんによると「ほろ苦」な仕上がりらしく、キャラメルならではの甘くもビターな風味が感じられそう。エスプレッソの味わいともマッチして、心が落ち着くような一杯が楽しめるかも。さらに甘さを抑えたい時は、ブラウンシュガーを抜いてみて。

