眠る赤ちゃん犬をそっと見つめる黒柴のお父さん。その視線の先には、無防備に寝ている白い子柴の姿がありました。

可愛くて仕方ない気持ちが溢れ出した父犬の行動がたまらないと反響を呼び、記事執筆時点で137万回再生を突破。「父柴にも萌え♡」「いいお父さんになる」などのコメントが寄せられています。

【動画：自分の子どもを見つめる父犬→我が子が可愛すぎて…親バカすぎる『まさかの行動』】

にじり寄る父犬

TikTokアカウント『uoooooo7818』に登場するのは、黒柴の父犬と白柴の子犬の親子。とある日、眠っている子犬の姿を見つけた父犬は、なぜかそわそわと落ち着かない様子を見せていたといいます。

父犬は体を伏せながら、前足をじわじわと交互に動かし、にじり寄るような姿勢に。嬉しさが滲み出ているような尻尾の振りがなんとも微笑ましいです。丸くなって眠る子犬の姿は、どこから見ても無防備で、完全にリラックスしているご様子。

止まらない愛情表現

父犬は、時折左右に体を揺らしたり、体勢を微調整したりしながら、終始子犬に視線を送り続けていたのだそう。「嬉しさがこみあげて仕方がない」といった印象で、床を軽くカリカリする前足の動きにも“止まらない大好き”が溢れているようです。

その後も体をくねらせ子犬への距離を縮めながら、愛情のこもった“静かな暴れっぷり”を見せていたといいます。激しく起こすことなく、そっと寄り添うその姿には、たしかな父性と優しさが感じられたのでした。

触れたい…父の葛藤

また別の投稿では、同じく眠る子犬のそばで悶える父犬の姿が。伏せた体勢で子犬を見つめていた父犬は、そっと前足を伸ばし、子犬に近づけたそう。ただ、その足は子犬に触れるギリギリでストップ。数回にわたって伸ばしては引っ込める動作を繰り返していたといいます。

やがて父犬は、口を開けてパクっと子犬に近づけるも、これもまた直前でストップ！まるで愛しさをどうにもできないようで、なんとも可愛らしいです♡子犬はその間ずっと眠ったまま、全く起きる様子がなかったそう。子犬がまったく動じずに眠っていた様子は、すでに親子のあいだに信頼関係が築かれているように感じる光景だったのでした。

投稿には「子どもに萌えてる父柴に萌える」「同じ娘を持つ父親として良くわかる」「早く我が子と遊びたいのかな♡」「可愛くて仕方ないんですね」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『uoooooo7818』では、黒柴パパ・赤柴ママ・白柴娘の3匹が繰り広げる、愛と笑いに満ちた日常がたっぷりと紹介されています。ほっこり癒されたい方は、是非チェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「uoooooo7818」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。