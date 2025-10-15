この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで配信された動画「【子供に求めすぎ？】反省ゼロで遅刻続きの子供にイライラ！基準を下げるべき？」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が子供の遅刻問題について熱く語った。今回、道山氏は「子供が学校を遅刻しても反省する様子が見られず、親がどこまで基準を下げて見守るべきか」という視聴者からの悩みに答えた。



冒頭で道山氏は「お子さんが遅刻を続けている場合、親としてどのように対応すべきかは非常に悩ましいテーマ」と前置きしながら、「まずやるべきは、遅刻が良くないことをしっかり伝えること」と指摘。「遅刻すると授業についていけなくなったり、ほかの子に迷惑をかけてしまうよ」と、具体的なデメリットを伝える必要性を語った。



その上で、もしすでに子供が遅刻の問題を自覚して苦しんでいる場合は、きめ細やかなサポートが重要とも強調。「朝どうしても起きられないなら、一緒にやることリストを作ったり、カウントダウンタイマーを使うなど、親ができることを協力してあげてください」と具体策も提案した。



最大の注目ポイントは、子育てにおける“基準の下げ方”についての道山氏の見解だ。「命さえあれば十分という気持ちを心の底に持つのは大切。いろんな条件をつけすぎると、これは条件付きの愛になり、親子関係がうまくいかなくなる」と語り、「例えば毎日遅刻しないことを求めず、週に3回行ければOKくらいに基準を緩めることで、子供を褒めてあげられる機会が生まれる」と実践的なアドバイスを送った。



最後に道山氏は「まずは遅刻の基準を下げて関係を良くしながら、ダメなことはきちんと伝え、できていないときは親がサポートする。これが無理なくできる子育てのコツ」と、動画を締めくくっている。